TELE 1'in satışına Merdan Yanardağ tepki gösterdi

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın kurucusu olduğu ve Genel Yayın Yönetmenliğini yürüttüğü TELE1 kanalına el koyan Türkiye Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kanalı satışa çıkardı. Yanardağ'ın karara tepkisi ise sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Casusluk soruşturması kapsamında tutuklanan Merdan Yanardağ'ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu kanala kayyım atayan TMSF dün yaptığı açıklama ile kanalı 28 milyon TL'ye satışa çıkardığını duyurdu. Henüz yargılanmaya başlamayan ve cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Merdan Yanardağ'ın karara tepkisi ise sosyal medya aracılığı ile duyuruldu.

X Platformu üzerinden yapılan açıklamada;

Halkın desteği ve dostlarımızın katkıları ile mali ambargoları boşa çıkaran, dahası en büyük dört haber kanal arasına girerek büyük bir başarı kazanan Tele1, 28 milyon TL’ye ihaleye çıkarılıyor.

Bu fiyat Tele1’in üç aylık işletme giderinden daha azdır.Çalışanlarımızın beş aylık maaş tutarı(geçen yıl) daha fazlaydı. Biz ücretleri hiç aksatmadan ödedik.Şimdi hepimizin alınterini, emeğini, akıl ve irade ile yarattığımız değeri yok pahasına yandaşa transfer etmek istiyorlar.

Yalan ve iftiraya dayalı”casusluk” kumpas amacı böylece bir kez daha tartışmasız şekilde gözler önüne serildi. Amaç Tele1’e çökmek susturmaya çalışmaktı.

Biz susmadık, ama onlar Tele1’i yağmalama ısrarını sürdürüyor. Kanımımızı yok pahasına satıp borclari da bize yıkmak istiyorlar.

Çok net; 28 milyon lira bir yağma fiyatıdır. Burada ilk kez bir bilgiyi açıklayacağım: geçen yıl Tele1’e bu paranın 15 katı teklif edildi satmadık. Fiyatın istersek daha yukarıya çıkarabileceği bilgisi de geldi.

Daha önce kanalın %50’sine bile kayyım ve TMSF’nin ihale başlangıç fiyatının yaklaşık on katı önerildi. Tele birin topluma, izleyicileri ve çalışanlarına ait olduğuna inandığımız için kabul etmedik.

Eğer satsaydık ben tutuklanmaya bilirdim. Zaten teklif sahipleri çok dolaylı şekilde”Artık biraz rahat yaşamayı hak ettiğimi” söyleyerek uyarı da yapmışlardı. Alacağımız parayla, istersek daha sonra başka bir medya organı kurabilirdik vb. Sözüm ona, “ dostça” tekliflerdi bunlar.

Biz HAYIR dedik, uygun bulmadık.

Tele1 bir ticari kuruluş değil, halktan yana yayıncılık yapmayı ilke edinen bağımsız bir sosyal sorumluluk girişimiydi. Gazetecilik etiği ve ilkeleri bizim için temel ölçüyü. Ne para ne de baskıyla bizi teslim alabilirlerdi.

Bütün namuslu insanlara, medyadaki dostlarımıza, iş dünyasını, Cumhuriyetçilere ve topluma çağrı yapıyorum; Tele birin yağmalanması na engel olalım, bize sahip çıkın!