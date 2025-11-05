ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 5 Kasım 2025 16:19
 ~ Son Güncelleme: 5 Kasım 2025 16:27
2 dk Okuma

RSF: Merdan Yanardağ'ın tutukluluğu ve yargı tacizi artık sona ermeli

RSF, Merdan Yanardağ’ın yeniden tutuklanmasını Türkiye’de basın özgürlüğüne yönelik baskının son örneği olarak değerlendirdi: “Saçma suçlamalarla bağımsız gazetecilik cezalandırılıyor.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

RSF: Merdan Yanardağ'ın tutukluluğu ve yargı tacizi artık sona ermeli

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın casusluk suçlamasıyla tutuklanmasını kınayarak gazetecinin derhal serbest bırakılmasını ve hakkında yürütülen yargı tacizinin son bulmasını istedi.

Yanardağ, 24 Ekim’den bu yana İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve savcılığındaki gözaltı sürecinin ardından tutuklanarak Marmara (Silivri) Cezaevi’ne gönderilmişti. Hakkındaki soruşturma, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve seçim kampanya direktörü Necati Özkan hakkında yürütülen “casusluk” soruşturmasıyla bağlantılı olarak başlatıldı. Bu, son beş yılda gazeteciye karşı yürütülen dördüncü hukuki kovuşturma.

AYM kararını hatırlattı

RSF, Yanardağ’ın bir önceki tutukluluğunun haksız olduğu belirterek, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali verdiği kararı ve kendisine tazminat ödenmesine yönelik hükmü hatırlattı. Yanardağ’ın tutukluluğunun AYM kararıyla daha çarpıcı bir hale geldiğini belirtti.

AYM, Merdan Yanardağ'ın Öcalan hakkındaki sözleri nedeniyle tutuklanmasını hukuksuz buldu
AYM, Merdan Yanardağ'ın Öcalan hakkındaki sözleri nedeniyle tutuklanmasını hukuksuz buldu
3 Kasım 2025

TELE1’e kayyum ataması

RSF açıklamasında, Yanardağ’ın tutuklandığı gün TELE1’in bağlı olduğu ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atandığını da hatırlattı.

Kurumun yönetimine hükümete yakın bir isim getirilmesinin, kanalın editoryal bağımsızlığını tehdit ettiğini ve çok sayıda çalışanın istifasına yol açtığını aktardı.

“Saçma suçlamalarla bağımsız gazetecilik cezalandırılıyor”

RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Merdan Yanardağ’a yöneltilen suçlamalar, TELE1’e verilen ağır cezalar ve Anayasa Mahkemesi’nin son kararı, gazeteciye yönelik yargı tacizinin boyutlarını gözler önüne seriyor. Yetkililer bu zulme son vererek Yanardağ’ı derhal serbest bırakmalı.”

Bitmeyen bir hukuki çile

RSF, Yanardağ’ın yıllardır süregelen bir “yargı çilesi” yaşadığını kaydetti. Geçmişteki gözaltı, tutukluluk ve davaları hatırlattı:

Gazeteci, 2021’de BirGün gazetesinde yayımlanan “Düzenin Mafyalaşması” başlıklı yazısı nedeniyle “devletin kurumlarını aşağılamak” suçlamasıyla 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yapılan yeniden yargılamada 25 Eylül 2024’te beraat etmişti.

Yanardağ 2022’de yayımlanan “Faşizm ve İslamcı Faşizm” başlıklı yazısı nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılanmış, 14 Kasım 2023’te beraat etmişti.

TELE1 ise, hükümeti eleştiren yayınları nedeniyle RTÜK tarafından sıklıkla ağır para cezalarıyla hedef alındı.

RSF’nin Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye 180 ülke içinde 159’uncu sırada yer alıyor. Yılın başından bu yana 20 gazeteci mesleki faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındı; bunlardan üçü hâlâ cezaevinde, üçü ise ev hapsinde.

(HA)

İstanbul
Merdan Yanardağ tele1 RSF sınır tanımayan gazeteciler
AYM, Merdan Yanardağ'ın Öcalan hakkındaki sözleri nedeniyle tutuklanmasını hukuksuz buldu
3 Kasım 2025
İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
26 Ekim 2025
Merdan Yanardağ kimdir?
25 Ekim 2025
Gazeteci Yanardağ’ın gözaltı süresi uzatıldı
25 Ekim 2025
GÜNCELLENİYOR
“Casusluk” İddiasıyla TELE1’e operasyon: Merdan Yanardağ gözaltına alındı
24 Ekim 2025
Merdan Yanardağ TCK 301'den beraat etti
25 Eylül 2025
Merdan Yanardağ, İhsan Demir ve Musa Özuğurlu adli kontrolle serbest
23 Eylül 2025
'Kılıçdaroğlu'na suikast iddiası' nedeniyle yargılanan Merdan Yanardağ beraat etti
5 Şubat 2025
Merdan Yanardağ 'cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat etti
14 Kasım 2023
Yanardağ: "Türkiye'de Nazi hukuku yerleştirilmeye çalışılıyor"
5 Ekim 2023
