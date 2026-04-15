TELE2 Haber'e lisans başvurusu ve ücret dayatması: 72 saat içinde erişim engeli gelebilir

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) YouTube yayını yapan haber mecralarına lisans zorunluluğu getirmesinin ardından TELE2 Haber’e 72 saat içinde başvuru yapma zorunluluğu getirdi.

RTÜK, başvuru yapılmaması halinde YouTube'dan erişim engeli talep edecek.

TELE2 Haber TELE1'e kayyım atanması ve genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ın asılsız bir suçlamayla cezaevine konulmasının ardından yayına başlamıştı.

RTÜK'ün TELE2'ye gönderdiği ihtarname şöyle:

“Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin ‘İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri’ başlıklı 10’uncu maddesi kapsamında;

İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak internet ortamından televizyon (INTERNET-TV) lisansı ve internet ortamından isteğe bağlı yayın hizmeti (INTERNET-IBYH) lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru taleplerini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği, belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre için de hesaplanacak yayın lisanslarının ücretlerini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,

Başvuru taleplerini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı, ihtar olunur.”