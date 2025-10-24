TELE 1 kanalına kayyım atandı

Karara tepkiler

Ceren Sözeri: Soruşturmada adı geçiyor diye Merdan Yanardağ'ı şüpheli sıfatıyla gözaltına alıp aynı gün ana haber bültenini kesip kanala el koymak bir şeylere acele ettiklerini gösteriyor. Tele 1 en zayıf halka gibi görünmüş olabilir, güçlü bir tepki verilmezse devamı gelir.

Özgür Özel: Casusluk gibi deli saçması bir iddia üzerinden Merdan Yanardağ’ı suçlayıp TELE1’e kayyım atamak tam da bu iktidarın yapacağı iştir! TELE1, gerçekleri haber yapıp iftiraları hakikatle çürüttüğü için 19 Mart Darbecilerinin hedefi olmuştur. Hükmedemediği medyayı sansür etmek tam bir darbeci refleksidir! TELE1 emekçilerinin yanındayız. Siyaseti, sivil toplumu, iş-sanat dünyasını ve medyayı hedef alarak, herkese, “Bir gün sıra size gelecek” diye korku salmaya çalışan darbecilere sesleniyorum. TELE1’i sustursanız, bu milleti susturamazsınız! Ne yaparsanız yapın, millete galip gelemezsiniz!

DEM Parti: TELE1’e kayyım atanmasını en sert biçimde kınıyoruz. Toplumun haber alma hakkının ve ifade özgürlüğünün ayaklar altına alınmasını geçmişte de kabul etmedik, bugün de kabul etmiyoruz. İktidarı, araçsallaştırdığı yargı eliyle basını susturmaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Kayyım atayarak, televizyonları karartarak hakikati zapt edemezsiniz!

Burhanettin Bulut (CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Adana Milletvekili) TELE 1’e kayyum atanması, basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına ve demokrasiye açık bir saldırıdır. Eleştiriden korktuğu için ekranları karartan iktidar, muhalif her sesi susturmak için devleti sopa gibi kullanmaktadır. Bu karar, sadece bir televizyon kanalının hedef alınmasının ötesinde halkın gerçeğe ulaşma hakkının gasp edilmesidir. Basın, sarayın değil halkın sesidir! TELE 1 susturulamaz, özgür basın teslim alınamaz!

Özgür Çelik (CHP İstanbul İl Başkanı) : Yalanlara, kumpaslara, hukukun eliyle siyaset dizaynına, özgürlüklere zincir vurulmasına teslim olmayacağız. Tele1 ailesinin yanındayız. Kayyumlar gidecek Halk kalacak Halk kazanacak.

Çağdaş Gazeteciler Derneği: Bugün Türkiye basın tarihi açısından kara bir gündür. TELE1’e kayyum atanması; ifade ve basın hürriyetine büyük bir darbe vurmuştur. Bu karar anayasal hakların yok sayılmasıdır. Kanal yöneticisine yöneltilen dayanaksız suçlamalar gerekçe gösterilerek bir televizyon kanalını susturmak; masumiyet karinesini çiğnemek, bağımsız medyayı cezalandırmaktır. Bu karar hukukun değil, siyasetin hükmettiği bir düzenin göstergesidir. Demokrasiye, özgür basına ve halkın haber alma hakkına sahip çıkacağız!

Mansur Yavaş: Basın hürdür, sansür edilemez! Henüz ifade işlemleri dahi tamamlanmamışken TELE 1’e kayyum atanması, yargılama süreci tamamlanmadan verilmiş fiili bir ceza anlamına gelmektedir.

Tuncay Keser (RTÜK üyesi): Medyadaki tek seslilik arttıkça demokrasinin nefesi daralır

Gül Çiftci: Bugün alınan karar, yalnız bir televizyon kanalını hedef almamış; çok sesliliğe ve demokrasinin en temel sütununa darbe vurmuştur

Suat Özçağdaş (CHP İstanbul Milletvekili: TELE 1’e kayyum atanması; demokrasiye, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik ağır bir müdahaledir. Gerçekleri susturmak isteyen iktidar, ekranları karartarak toplumu sessizliğe mahkum edemez. Susturulan her ses, büyüyen bir hakikat arayışına dönüşür. Bu karar sadece TELE 1’e değil; eleştiren, sorgulayan, halkın yanında duran her basın emekçisine yöneliktir. Hakikatin karşısında hiçbir yalan ayakta kalamaz. Bu karanlığa teslim olmayacağız!

