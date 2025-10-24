ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2025 19:53
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2025 21:54
2 dk Okuma

TELE 1 kanalına kayyım atandı

Genel Yayın Yönetmenliğini bugün casusluk suçlaması ile gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın yaptığı kanala TMSF el koydu. Kanalın yayın hakkını elinde bulunduran ABC şirketine kayyım atandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görsel: Tele 1 kanalına yönelik ekran karartma cezası öncesi (arşiv)

Gazeteci Merdan Yanardağ Yönetiminde yaklaşık 8 yıldır yayın yapan televizyona akşam saatlerinde kayyım atandı. Ana haber bülteni sırasında kanala gelen heyet yayını sonlandırdı. Gün boyu kesintisiz haber yayını yapan kanal banttan program yayını yapmaya başladı.

GÜNCELLENİYOR
24 Ekim 2025

Yanardağ'ın gözaltına alınması sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "TELE1 isimli Tv kanalında genel yayın yönetmeni olan ve Casusluk suçundan gözaltına alınna şüpheli Merdan Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ’ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 isimli Tv kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC RADYO TELEVİZYON VE DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ’ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce bugün verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir" denildi.

24 Ekim 2025

Kararın duyurulmasından kısa bir süre sonra atanmış yönetciler kanala geldi ve yayının sonlandırılmasını istedi. Yayına yapılan müdahale nedeniyle ana haber bülteni erken bitirildi.

Kayyım olarak atanan Yeni Şafak yazarı İbrahim Paşalı, yayının sağlık ve teknoloji programları ile devam etmesini istedi. Çalışanların olduğu iletişim grupları da kayyım tarafından kapatıldı.

Karara tepkiler

Ceren Sözeri: Soruşturmada adı geçiyor diye Merdan Yanardağ'ı şüpheli sıfatıyla gözaltına alıp aynı gün ana haber bültenini kesip kanala el koymak bir şeylere acele ettiklerini gösteriyor. Tele 1 en zayıf halka gibi görünmüş olabilir, güçlü bir tepki verilmezse devamı gelir.

Özgür Özel: Casusluk gibi deli saçması bir iddia üzerinden Merdan Yanardağ’ı suçlayıp TELE1’e kayyım atamak tam da bu iktidarın yapacağı iştir! TELE1, gerçekleri haber yapıp iftiraları hakikatle çürüttüğü için 19 Mart Darbecilerinin hedefi olmuştur. Hükmedemediği medyayı sansür etmek tam bir darbeci refleksidir! TELE1 emekçilerinin yanındayız. Siyaseti, sivil toplumu, iş-sanat dünyasını ve medyayı hedef alarak, herkese, “Bir gün sıra size gelecek” diye korku salmaya çalışan darbecilere sesleniyorum. TELE1’i sustursanız, bu milleti susturamazsınız! Ne yaparsanız yapın, millete galip gelemezsiniz!

DEM Parti: TELE1’e kayyım atanmasını en sert biçimde kınıyoruz. Toplumun haber alma hakkının ve ifade özgürlüğünün ayaklar altına alınmasını geçmişte de kabul etmedik, bugün de kabul etmiyoruz. İktidarı, araçsallaştırdığı yargı eliyle basını susturmaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Kayyım atayarak, televizyonları karartarak hakikati zapt edemezsiniz!

Burhanettin Bulut (CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Adana Milletvekili) TELE 1’e kayyum atanması, basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına ve demokrasiye açık bir saldırıdır. Eleştiriden korktuğu için ekranları karartan iktidar, muhalif her sesi susturmak için devleti sopa gibi kullanmaktadır. Bu karar, sadece bir televizyon kanalının hedef alınmasının ötesinde halkın gerçeğe ulaşma hakkının gasp edilmesidir. Basın, sarayın değil halkın sesidir! TELE 1 susturulamaz, özgür basın teslim alınamaz!

Özgür Çelik (CHP İstanbul İl Başkanı) : Yalanlara, kumpaslara, hukukun eliyle siyaset dizaynına, özgürlüklere zincir vurulmasına teslim olmayacağız. Tele1 ailesinin yanındayız. Kayyumlar gidecek Halk kalacak Halk kazanacak.

Çağdaş Gazeteciler Derneği: Bugün Türkiye basın tarihi açısından kara bir gündür. TELE1’e kayyum atanması; ifade ve basın hürriyetine büyük bir darbe vurmuştur. Bu karar anayasal hakların yok sayılmasıdır. Kanal yöneticisine yöneltilen dayanaksız suçlamalar gerekçe gösterilerek bir televizyon kanalını susturmak; masumiyet karinesini çiğnemek, bağımsız medyayı cezalandırmaktır. Bu karar hukukun değil, siyasetin hükmettiği bir düzenin göstergesidir. Demokrasiye, özgür basına ve halkın haber alma hakkına sahip çıkacağız!

Mansur Yavaş: Basın hürdür, sansür edilemez! Henüz ifade işlemleri dahi tamamlanmamışken TELE 1’e kayyum atanması, yargılama süreci tamamlanmadan verilmiş fiili bir ceza anlamına gelmektedir.

Tuncay Keser (RTÜK üyesi): Medyadaki tek seslilik arttıkça demokrasinin nefesi daralır

Gül Çiftci: Bugün alınan karar, yalnız bir televizyon kanalını hedef almamış; çok sesliliğe ve demokrasinin en temel sütununa darbe vurmuştur

Suat Özçağdaş (CHP İstanbul Milletvekili: TELE 1’e kayyum atanması; demokrasiye, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik ağır bir müdahaledir. Gerçekleri susturmak isteyen iktidar, ekranları karartarak toplumu sessizliğe mahkum edemez. Susturulan her ses, büyüyen bir hakikat arayışına dönüşür. Bu karar sadece TELE 1’e değil; eleştiren, sorgulayan, halkın yanında duran her basın emekçisine yöneliktir. Hakikatin karşısında hiçbir yalan ayakta kalamaz. Bu karanlığa teslim olmayacağız!

(Mİ)

İstanbul
tele 1 Merdan Yanardağ TMSF
ilgili haberler
TELE1 ve İmamoğlu’na “casusluk” soruşturmasına tepkiler
24 Ekim 2025
/haber/tele1-ve-imamogluna-casusluk-sorusturmasina-tepkiler-312839
İBB'DEN 15 KİŞİ GÖZALTINDA
Ekrem İmamoğlu hakkında “Casusluk” soruşturması
24 Ekim 2025
/haber/ekrem-imamoglu-hakkinda-casusluk-sorusturmasi-312832
