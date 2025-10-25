Merdan Yanardağ kimdir?

Eğitim hayatını İstanbul’da tamamladı. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisansını yaptıktan sonra, Maltepe Üniversitesi’nde sosyoloji alanında doktora eğitimini tamamladı.

Üniversite yıllarında siyasal ve toplumsal hareketlilik içinde aktif rol aldı. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sırasında gözaltına alındı ve bir süre tutuklu kaldı. Bu süreç, onun düşünsel ve mesleki çizgisinde belirleyici bir dönüm noktası oldu.

Gazetecilik kariyerine 1985 yılında Günaydın gazetesinde muhabir olarak başladı. Daha sonra Sabah, Hürriyet, Aydınlık ve Gündem gibi önemli gazetelerde görev yaptı. Görsel medyada ise HBB, Kanal 6, atv ve Kanaltürkgibi televizyon kanallarında çalıştı.

2017 yılında Tele1 televizyonunu kurarak Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi.

25 Haziran 2023'te Tele1 ekranlarında yaptığı bir programdaki açıklamaları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılmasının ardından gözaltına alındı. Yanardağ, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklama kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken avukatları söz konusu ifadelerin bağlamından koparıldığını, olayın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Çeşitli meslek örgütleri, basın kuruluşları ve siyasetçiler tutuklamayı “ifade özgürlüğüne müdahale” olarak nitelendirdi. Yanardağ, daha sonra tahliye edilerek Tele1’deki görevine geri döndü.

Yayıncılık faaliyetlerinin yanı sıra çok sayıda kitabın da yazarı olan Merdan Yanardağ, çalışmalarında Türkiye’nin siyasal tarihi, medya, demokrasi ve toplumsal değişim konularını ele almaktadır.

Medya sektöründe bağımsız haberciliğin öncü isimlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda birçok kitap kaleme aldı. Gazeteciliği yalnızca bir meslek değil, topluma karşı bir sorumluluk olarak sürdürüyor.

(EMK)