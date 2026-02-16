Merdan Yanardağ: Casusluk kumpasının amacı TELE1’e el koymaktı

TELE1’in tutuku Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, hakkında “casusluk” suçlamasıyla hazırlanan iddianameye ilişkin açıklama yaptı. Yanardağ, iddianamenin amacının doğrudan kanala el koymak olduğunu savundu.

Yanardağ, TELE1’in “felsefi tercihleri net, bağımsız ve muhalif medya alanına yön veren, oyun kurucu bir kanal” olduğunu belirterek, kanalın medya alanındaki konumuna dikkat çekti.

TELE1’in “medyada demokratik dengeleri kuran, ülkenin entelektüel birikimini içeren, gerçek anlamda bağımsız bir televizyon” olduğunu ifade eden Yanardağ, kanalın “referans kanalı” ve “etkili” olduğunu söyledi. Şunları kaydetti:

“İddianame gelince casusluk kumpası amacı açık şekilde ortaya çıktı: Temel amaç TELE1’e el koymaktı. Nedeni; TELE1 felsefi tercihleri net, bağımsız ve muhalif medya alanına yön veren, oyun kurucu bir kanaldı. Medyada demokratik dengeleri kuran, ülkenin entelektüel birikimini içeren, gerçek anlamda bağımsız bir televizyondu. Referans kanalıydı. Etkiliydi.

Sonuç olarak, TELE1 el koymak muhalif ve bağımsız medyaya da ayar vermek demekti. Peki etkili oldu mu? Muhalif medya alanında dengeler bozuldu mu? Evet, bozuldu!”

