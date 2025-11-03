AYM, Merdan Yanardağ'ın Öcalan hakkındaki sözleri nedeniyle tutuklanmasını hukuksuz buldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), iki yıl önce PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle 100 gün tutuklu kalan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında ‘hak ihlali’ kararı verdi.

AKP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin hedef göstermesiyle 25 Haziran 2023’te gözaltına alındıktan sonra ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla tutuklanan Yanardağ 4 Ekim 2023’te 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

AYM, Yanardağ’ın bireysel başvurusunu görüştü. Yanardağ’ın Öcalan hakkındaki ifadelerinin "silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine yönelik bir övgü, meşrulaştırma ya da teşvik içermediğine" hükmetti.

"İfadelerin bağlamı içinde değerlendirildiğinde suç işlendiğine dair kuvvetli bir belirtinin bulunmadığı" sonucuna ulaşan yüksek mahkeme, tutuklamanın kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlali anlamına geldiğine karar verdi.

Devlet Yanardağ’a tazminat ödeyecek

AYM karar doğrultusunda Yanardağ’a tazminat ödenmesine de hükmetti. Kararda “Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına yönelik müdahale nedeniyle yalnızca ihlal tespitiyle giderilemeyecek olan manevi zararları karşılığında başvurucuya net 166 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi gerekir.” dedi.

Fidan ve İnce’den karşı oy: Tutuklama keyfi değil

Anayasa Mahkemesi’nin Birinci Bölümü tarafından verilen karara, üyelerden eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile Muhterem İnce katılmadı. İki üye karşı oy gerekçesinde, “Başvurucunun anılan açıklamasının PKK/KCK silahlı terör örgütünün kullandığı yöntemi haklı ve meşru gösterdiği dikkate alındığında, soruşturma makamlarının başvurucunun suç işlediğine dair kuvvetli belirti bulunduğu yönündeki değerlendirmesinin keyfî ve temelsiz olduğu söylenemez” ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Merdan Yanardağ TELE1’deki “4 soru 4 yanıt” programında AKP Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu'nun 'çözüm süreci' sözlerini eleştirdi.

AKP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Yanardağ'ın sadece Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritle ilgili konuştuğu bölümü keserek paylaştı.

Çelebi'nin paylaştığı videoda Yanardağ'ın "Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Ailesi ve avukatı ile bile görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru gören, çözümleyen son derece zeki bir kişidir" dediği görülüyordu.

Ancak Yanardağ daha geniş bir bakış açısıyla “İmralı’ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum" diyerek sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Türkiye’de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz.

Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor.

Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir.”

Çelebi’nin hedef göstermesiyle gözaltına alınan Yanardağ 27 Haziran 2023’te tutuklandı. ‘Örgüt propagandası’ iddiasıyla yargılanan Yanardağ 4 Ekim 2023’te 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve tahliye edildi.

(HA)