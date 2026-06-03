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YT: Yayın Tarihi: 03.06.2026 14:06 3 Haziran 2026 14:06
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.06.2026 14:18 3 Haziran 2026 14:18
Okuma Okuma:  2 dakika

Tanju Özcan’a 263 yıl hapis istemli iddianame

Bolu Belediyesi’ne yönelik soruşturmanın iddianamesinde, Tanju Özcan’ın da aralarında olduğu 19 kişi hakkında “irtikap”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “rüşvet” suçlamaları yöneltildi. Dava 6 Temmuz’da başlayacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tanju Özcan’a 263 yıl hapis istemli iddianame
Fotoğraf: Tanju Özcan / X

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 19 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamenin incelemesini tamamlayarak kabul etti.

Savcılık iddianamede, Bolu Belediyesi’nin yetki ve denetim gücünün bazı şirketler, esnaf ve yurttaşlar üzerinde baskı aracı olarak kullandığını iddia etti. Bunun karşılığında reklam sözleşmesi, bağış, para veya ticari yönlendirme talep edildiğini savundu.

Sancılık Tanju Özcan'ın 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İddianamede Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın 5 kez "icbar suretiyle irtikap" ve 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçundan toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız'ın 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyor.

İddianamede, diğer sanıklar hakkında da bu suçlardan değişen sürelerde hapis cezası talebinde bulunuluyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığının müşteki kurumlar olarak yer aldığı, 41 mağdur ve 6'sı tutuklu 19 sanıklı dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak.

Ne olmuştu?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan "irtikap" soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Tanju Özcan, başkan yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, belediye meclis üyeleri Cihan Tutal ve Aydan Özdemir, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız tutuklanmış, yapılan itiraz üzerine Beykoz ve Özdemir adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

"Rüşvet" operasyonu kapsamında tutuklanan Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın dosyası da bu dosyayla birleştirilmişti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
tanju özcan bolu belediyesi
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