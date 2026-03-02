Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve yardımcısı Süleyman Can tutuklandı

Bolu’da "‘icbar suretiyle irtikap’ soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 13 kişinin Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusu sonrasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve yardımcısı Süleyman Can tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Özcan sorgusunda suçlamaları reddederek bir siyasi operasyon ile karşı karşıya olduklarını savundu.

Gözaltındakilerden tutuklanması istenen Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız adli kontrol hükümleriyle salıverildi.



Özcan ve 12 kişi 28 Şubat’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Eski Bolu Bel. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel, Meclis Üyeleri Mehmet Ağan, Buse Özkan, Sinan Pekcan ve Cahit Görüş, eski Zabıta Müdür Vekili Hakan Yılmaz, Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Yasin Bargaç ve Encümen Başkanı Hüseyin Ekrem Serin de Sulh Ceza Hakimliğindeki sorguları sonrasında salıverildiler.

Neyle suçlanıyorlar? Operasyonun merkezinde, ceza hukukunda irtikap (rüşvet/menfaat temini) olarak nitelenen kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzunu kötüye kullanarak menfaat sağlama iddiası var. Savcılık bazı özel sektör temsilcilerinin — özellikle market zincirlerinin — “menfaat sağlanması” için baskı ve tahakküm altına alınmak istendiği yönünde şikâyetleri üzerine başlattığı soruşturma sonunda, Bolu Belediyesi ile bağlantılı vakıflar ya da şirketler üzerinden bu tür taleplerde bulunulduğu iddialarıyla Özcan ve arkadaşlarını tutuklama talebiyle adliyeye sevk etti.

Özcan: "Bu siyasi bir operasyon"

Özcan ve avukatı ise bu soruşturmanın hukuki değil siyasi bir operasyon olduğunu ileri sürüyor. Özcan sosyal medyada, belediyenin fakir öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine verdiği burs ve yardımlar nedeniyle hedef alındığını iddia etti.

(AEK)