Bolu Belediyesi ve bağlı şirketlere jandarma operasyonu

Bolu Belediyesi ile belediyeye bağlı Bol-Tur A.Ş.’ye sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında belediye binasında ve şirket merkezinde geniş çaplı arama başlatıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma çerçevesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü, Satın Alma Birimi ve Bol-Tur A.Ş.’de incelemeler yapıldığı bildirildi. Arama faaliyetlerinin gün boyunca devam ettiği öğrenildi.

BOLSEV A.Ş.’ye geçici kayyım atandı

Operasyonla eş zamanlı olarak, Bolu Belediyesi’ne bağlı şirketlerden BOLSEV A.Ş.'a da kayyım atandı. Şirketin faaliyetlerinin kesintiye uğramaması amacıyla, yönetim kurulunun talebi üzerine mahkeme kararıyla geçici kayyım heyeti görevlendirildi.

Karar doğrultusunda, BOLSEV A.Ş.’nin yönetimi geçici olarak bir avukat ve bir muhasebeciden oluşan heyete bırakıldı. Kayyım heyetinde Avukat Zuhal Demirci ve Muhasebeci Nursel Bozkan Koç’un yer aldığı belirtildi.

Süreç nasıl gelişti?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın 2 Mart 2026 tarihinde İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından, BOLSEV Vakfı’na bağlı ticari faaliyetleri yürüten BOLSEV A.Ş.’nin işleyişinde aksamalar yaşandığı ifade edildi.

Bu süreçte şirket yönetimi, faaliyetlerin sürdürülebilmesi ve ticari işlemlerin sekteye uğramaması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme ise başvuruyu kabul ederek şirkete geçici kayyım atanmasına hükmetti.

Kayyım heyetinin geçtiğimiz Cuma günü (8 Mayıs 2026) şirket merkezine gelerek görevine başladığı aktarıldı.

(EMK)