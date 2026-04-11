ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 11.04.2026 13:00 11 Nisan 2026 13:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.04.2026 13:06 11 Nisan 2026 13:06
Okuma Okuma:  2 dakika

Bolu Belediyesi: Başkan yardımcısı dahil dört tutuklama

Kurban bağışlarının öğrencilere burs olarak dağıtıldığı iddiası üzerine genişletilen soruşturmada gözaltına alınan Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Meclis Üyesi Avukat Aydan Özdemir tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bolu Belediyesi: Başkan yardımcısı dahil dört tutuklama

Bolu Belediyesi’nde geçtiğimiz yıl toplanan kurban bağışlarının amacına uygun kullanılmayarak belediyenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (BolSev) aktarıldığı yönelik süren soruşturmada dört kişi tutuklandı.

Kurban bağışlarının öğrencilere burs olarak dağıtıldığı iddiası üzerine genişletilen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir'in savcılık sorguları tamamlandı.

İki ismin savcılık sorguları devam ederken görevden alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız ise adliyeye getirilerek ifade verdi.

Savcılık dört kişiyi, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanmasını talep ederek mahkemeye sevk etti.

4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ne olmuştu?

Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanmış, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Özcan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında 4 Nisan'da, Belediye Meclisi üyesi Cihan Tutal'ın yanı sıra daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
bolu belediyesi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git