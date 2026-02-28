Jandarma, Tanju Özcan'ı gözaltına aldı

Jandarma, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı gözaltına aldı. Özcan, X hesabından gözaltına alındığını duyurdu. İlk paylaşımında, şöyle dedi:

''Jandarma tarafından gözaltına alındım'' dedi. İkinci paylaşımında da'Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. BU BENİM İÇİN ONURDUR! '' dedi.

Bolu Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin “irtikap” iddiası ile yapıldığı iddia edilirken, olayla ilgili resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

(EMK)