HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.02.2026 09:33 28 Şubat 2026 09:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.02.2026 09:37 28 Şubat 2026 09:37
Okuma Okuma:  1 dakika

Jandarma, Tanju Özcan'ı gözaltına aldı

Gözaltı işlemlerinin “irtikap” iddiası ile yapıldığı iddia edilirken, olayla ilgili resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Jandarma, Tanju Özcan'ı gözaltına aldı

Jandarma, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı gözaltına aldı.  Özcan, X hesabından gözaltına alındığını duyurdu. İlk paylaşımında, şöyle dedi:

''Jandarma tarafından gözaltına alındım'' dedi. İkinci paylaşımında da'Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. BU BENİM İÇİN ONURDUR! '' dedi.

Bolu Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin “irtikap” iddiası ile yapıldığı iddia edilirken, olayla ilgili resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Tanju Özcan: Bilirkişi heyetine el çektirildi
Tanju Özcan: Bilirkişi heyetine el çektirildi
24 Ocak 2025
Irkçılığı ile bilinen Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Irkçılığı ile bilinen Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
5 Ocak 2025

tanju özcan Gözaltı gözaltılar
ilgili haberler
Irkçılığı ile bilinen Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
5 Ocak 2025
/haber/irkciligi-ile-bilinen-tanju-ozcan-hakkinda-sorusturma-baslatildi-303344
Tanju Özcan hakkında suç duyurusu: CHP de disiplin süreci başlatmalı
19 Nisan 2024
/haber/tanju-ozcan-hakkinda-suc-duyurusu-chp-de-disiplin-sureci-baslatmali-294453
Tanju Özcan: Yabancı öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik zam yapacağım
16 Nisan 2024
/haber/tanju-ozcan-yabanci-ogrencilerin-otobus-biletlerine-astronomik-zam-yapacagim-294258
Mülteci karşıtı Tanju Özcan, mülteci derneğinin tabelasını söktü
12 Aralık 2023
/haber/multeci-karsiti-tanju-ozcan-multeci-derneginin-tabelasini-soktu-289184
Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi: Kararı yargıya taşıyacak
26 Temmuz 2023
/haber/tanju-ozcan-chp-den-ihrac-edildi-karari-yargiya-tasiyacak-282013
CHP’nin Tanju Özcan kararı haftaya kaldı
20 Temmuz 2023
/haber/chp-nin-tanju-ozcan-karari-haftaya-kaldi-281797
