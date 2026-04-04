Bolu Belediyesi’ne operasyon: 3 yeni gözaltı kararı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen “irtikap" soruşturması devam ediyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, soruşturma kapsamında, bugün 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı alınırken, Bolu Belediyesi’nde de jandarma tarafından arama yapılıyor.

İrtikap, bir kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak, haksız menfaat (para, mal, hizmet) sağlaması veya bu yolda vaat alması anlamına geliyor. TCK 250. maddeye göre , memurun vatandaşı zorla (icbar), ikna ederek veya hatasından yararlanarak haksız çıkar elde etmesi şeklinde işlenen bir görevi kötüye kullanma suçu.

Bolu Belediyesi’ne ilk olarak 28 Şubat 2026’da “irtikap” operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü N.A, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve yardımcısı Süleyman Can tutuklandı

Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanmış, diğer 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Özcan, İçişleri Bakanlığınca görevinden de uzaklaştırılmıştı. (TY)