Bolu Belediyesi’ne operasyon: 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Bolu Belediyesi’ne yönelik “irtikap” soruşturması kapsamında cumartesi günü gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat’ta Bolu Belediyesi hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri belediyede arama yaptı. Ekipler, CHP’li meclis üyesi Cihan Tutal’ı, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan’ı ve BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız’ı cumartesi günü gözaltına aldı.

Jandarma, şüphelilerin işlemlerini tamamladıktan sonra onları adliyeye götürdü. Savcılık, dün ifadelerini aldıktan sonra üç şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Nöbetçi hakimlik de üç kişi hakkında adli kontrol kararı verdi.

CHP'li kaç belediye başkanı tutuklandı?

