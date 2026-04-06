ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.04.2026 08:15 6 Nisan 2026 08:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.04.2026 08:18 6 Nisan 2026 08:18
Okuma Okuma:  1 dakika

Bolu Belediyesi’ne operasyon: 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Savcılık, dün ifadelerini aldıktan sonra üç şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Nöbetçi hakimlik de üç kişi hakkında adli kontrol kararı verdi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bolu Belediyesi binasının önünde geniş avluda sıra halinde duran zabıtalar görülüyor; sağda beyaz araçlar, arkada çok katlı yuvarlak belediye binası ve bulutlu gökyüzü var.
Görsel: Bolu yerel emdyası

Bolu Belediyesi’ne yönelik “irtikap” soruşturması kapsamında cumartesi günü gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat’ta Bolu Belediyesi hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri belediyede arama yaptı. Ekipler, CHP’li meclis üyesi Cihan Tutal’ı, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan’ı ve BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız’ı cumartesi günü gözaltına aldı.

Jandarma, şüphelilerin işlemlerini tamamladıktan sonra onları adliyeye götürdü. Savcılık, dün ifadelerini aldıktan sonra üç şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Nöbetçi hakimlik de üç kişi hakkında adli kontrol kararı verdi.

CHP'li kaç belediye başkanı tutuklandı?
8 Mayıs 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
bolu belediyesi CHP'li belediyelere operasyon tanju özcan
ilgili haberler
Bolu Belediyesi’ne operasyon: 3 yeni gözaltı kararı
4 Nisan 2026
KARTALKAYA OTEL YANGINI
Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı ve itfaiye müdür vekili gözaltına alındı
22 Ocak 2025
İçişleri Bakanlığı'ndan Bolu Belediyesi'nin ayrımcı kararına soruşturma
24 Kasım 2021
TİHEK’ten Bolu Belediyesi’nin ayrımcı kararlarına inceleme
23 Kasım 2021
Bolu Belediyesi'nden mültecilerin su faturasına 10 kat zam
26 Temmuz 2021
