Bolu Belediyesi'ne operasyon: Gözaltılar var

Bolu Belediyesi’ne gece saat 02.00’de operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz’un yanı sıra iki kişi daha gözaltına alındı.
Olayla ilgili yapılan açıklamalarda, gözaltıların Bolu Belediyesi’ne bağlı BOLSEV Vakfı üzerinden yürütülen kurban bağışı iddialarına dayandığı belirtildi.
Halk TV'nin geçtiği habere göre Belediye Başkanı Leyla Beykoz da gözaltına alındı.
Operasyonun, vakıf bünyesinde toplanan bağışlarla ilgili yürütülen bir soruşturma çerçevesinde yapıldığı ifade edildi. Gözaltına alınan kişiler, soruşturma kapsamında sorguya alındı.
