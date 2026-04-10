ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 10.04.2026 08:34 10 Nisan 2026 08:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.04.2026 08:36 10 Nisan 2026 08:36
Okuma Okuma:  1 dakika

Bolu Belediyesi'ne operasyon: Gözaltılar var

Olayla ilgili yapılan açıklamalarda, gözaltıların Bolu Belediyesi'ne bağlı BOLSEV Vakfı üzerinden yürütülen kurban bağışı iddialarına dayandığı belirtildi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Mavi gökyüzü altında, beyaz dikey panelli, yuvarlak hatlı çok katlı Bolu Belediyesi binası; önünde birkaç kişi, araç ve ağaçlar var.
Fotoğraf: Bolu Belediyesi

Bolu Belediyesi’ne gece saat 02.00’de operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz’un yanı sıra iki kişi daha gözaltına alındı.

Olayla ilgili yapılan açıklamalarda, gözaltıların Bolu Belediyesi’ne bağlı BOLSEV Vakfı üzerinden yürütülen kurban bağışı iddialarına dayandığı belirtildi.

Halk TV'nin geçtiği habere göre Belediye Başkanı Leyla Beykoz da gözaltına alındı.

Operasyonun, vakıf bünyesinde toplanan bağışlarla ilgili yürütülen bir soruşturma çerçevesinde yapıldığı ifade edildi. Gözaltına alınan kişiler, soruşturma kapsamında sorguya alındı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
bolu belediyesi CHP'li belediyelere operasyon
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git