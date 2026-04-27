Taksim’de 1 Mayıs anmasına polis müdahalesi: 46 gözaltı

İstanbul’da çok sayıda sendika ve demokratik kitle örgütünün katılımıyla kurulan 1 Mayıs Taksim İnisiyatifi’nin Kazancı Yokuşu’nda gerçekleştirmek istediği anma etkinliği polis tarafından engellendi.

Çağrı öncesinde Taksim Meydanı ve çevresini bariyerlerle kapatan polis, Gezi Parkı yakınlarında grubun etrafını çevirdi.

Metro İstanbul, saat 11.27’de yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda Taksim metrosu ve füniküler hattının kapatıldığını açıkladı. İstanbul Valiliği basın birimi bianet’e yaptığı açıklamada ise “Alternatif 1 Mayıs kutlaması çağrısı yapılmış, bunun için Beyoğlu Kaymakamlığı'nın aldığı bir karar” dedi.

Ellerindeki karanfilleri havaya kaldıran eylemciler, “1 Mayıs alanı Taksim Meydanı” sloganı attı. DİSK’e bağlı Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası (DİSK/Enerji-Sen) Genel Başkanı Süleyman Keskin, polis ablukası altında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

Günlerdir çalışmalarımızı birlikte yürütüyoruz. Memleketin dört bir yanında sokağa işaret eden bir yerde duruyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Taksim’de, 1977’de yitirdiğimiz yoldaşlarımızı anmak için bir etkinlik düzenlemek istedik. Ama kaymakamlık kararıyla bugün yapacağımız anmanın yasaklandığını söylüyorlar. Bu memlekette onlarca kez en demokratik hakkımızı elimizden almaya kalktılar. Defalarca hepimizi yargıladılar. Mahkemeleri sonuçları çok net ortada: Ne kaymakamın ne valinin bunları yasaklama yetkisi var. Taksim’e yürümek istediğimiz için onlarca kez yargılandık, hepsinden de beraat ettik. Yasa çok net: İşçiler, emekçileri kendileriyle özdeşleşen bir meydanda açıklama ve anma yapabilir. Bu bizim en demokratik, en meşru hakkımız. Bu taleplerimizden de geri adım atmayacağız.