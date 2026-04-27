HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.04.2026 13:25 27 Nisan 2026 13:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.04.2026 09:47 28 Nisan 2026 09:47
Okuma Okuma:  3 dakika

Taksim’de 1 Mayıs anmasına polis müdahalesi: 46 gözaltı

1 Mayıs Taksim İnisiyatifi’nin Kazancı Yokuşu’nda yapmak istediği anmaya izin vermeyen polis, aralarında sendikacılar ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinin bulunduğu 46 kişiyi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Taksim’de 1 Mayıs anmasına polis müdahalesi: 46 gözaltı
Fotoğraf: sendika.org

İstanbul’da çok sayıda sendika ve demokratik kitle örgütünün katılımıyla kurulan 1 Mayıs Taksim İnisiyatifi’nin Kazancı Yokuşu’nda gerçekleştirmek istediği anma etkinliği polis tarafından engellendi.

Çağrı öncesinde Taksim Meydanı ve çevresini bariyerlerle kapatan polis, Gezi Parkı yakınlarında grubun etrafını çevirdi.

Metro İstanbul, saat 11.27’de yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda Taksim metrosu ve füniküler hattının kapatıldığını açıkladı. İstanbul Valiliği basın birimi bianet’e yaptığı açıklamada ise “Alternatif 1 Mayıs kutlaması çağrısı yapılmış, bunun için Beyoğlu Kaymakamlığı'nın aldığı bir karar” dedi.

Ellerindeki karanfilleri havaya kaldıran eylemciler, “1 Mayıs alanı Taksim Meydanı” sloganı attı. DİSK’e bağlı Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası (DİSK/Enerji-Sen) Genel Başkanı Süleyman Keskin, polis ablukası altında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

Günlerdir çalışmalarımızı birlikte yürütüyoruz. Memleketin dört bir yanında sokağa işaret eden bir yerde duruyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Taksim’de, 1977’de yitirdiğimiz yoldaşlarımızı anmak için bir etkinlik düzenlemek istedik. Ama kaymakamlık kararıyla bugün yapacağımız anmanın yasaklandığını söylüyorlar. Bu memlekette onlarca kez en demokratik hakkımızı elimizden almaya kalktılar. Defalarca hepimizi yargıladılar. Mahkemeleri sonuçları çok net ortada: Ne kaymakamın ne valinin bunları yasaklama yetkisi var. Taksim’e yürümek istediğimiz için onlarca kez yargılandık, hepsinden de beraat ettik. Yasa çok net: İşçiler, emekçileri kendileriyle özdeşleşen bir meydanda açıklama ve anma yapabilir. Bu bizim en demokratik, en meşru hakkımız. Bu taleplerimizden de geri adım atmayacağız.

46 kişi gözaltına alındı

Keskin’in konuşmasının ardından grup, oturma eylemine başladı.

sendika.org’un aktardığına göre, 46 eylemci, polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 43’ü, Emniyet’teki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Üç kişinin ise başka dosyalardan haklarında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle geceyi gözaltında geçireceği belirtildi.

1 Mayıs 1977 ve Kazancı Yokuşu

1 Mayıs 1977’de Taksim Meydanı’nda DİSK’in çağrısıyla düzenlenen kitlesel İşçi Bayramı kutlaması sırasında, çevredeki binalardan ve alanın farklı noktalarından ateş açılması ve ardından yaşanan polis müdahalesi üzerine büyük panik yaşandı. Kalabalığın Kazancı Yokuşu’na yönelmesiyle izdiham meydana geldi. Türkiye tarihine “Kanlı 1 Mayıs” olarak geçen İstanbul’daki 1 Mayıs 1977 kutlamalarında 41 kişi hayatını kaybetti.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB başta olmak üzere emek ve meslek örgütleri, her yıl Kazancı Yokuşu’nda bir araya gelerek 1 Mayıs 1977’de yaşamını yitirenleri anıyor. Anmalarda hayatını kaybedenlerin isimleri okunuyor, saygı duruşunda bulunuluyor ve Kazancı Yokuşu’na karanfiller bırakılıyor.

1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor
TUĞÇE YILMAZ YAZDI
1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor
1 Mayıs 2020

(VC)

bu haberin uzantıları
Taksim metrosu ve füniküler hattı ulaşıma kapatıldı
27 Nisan 2026
/haber/taksim-metrosu-ve-funikuler-hatti-ulasima-kapatildi-319102
ilgili haberler
İstanbul’da 1 Mayıs öncesi sosyalistlere operasyon
Bugün 09:11
/haber/istanbulda-1-mayis-oncesi-sosyalistlere-operasyon-319126
1 Mayıs 2026 için dörtlüye çağrı
1 Nisan 2026
/yazi/1-mayis-2026-icin-dortluye-cagri-318212
Mahkemeden kesinleşmiş karar: 1 Mayıs’ta Taksim yasağı hukuksuz
13 Ağustos 2025
/haber/mahkemeden-kesinlesmis-karar-1-mayista-taksim-yasagi-hukuksuz-310370
Beş yıl sonra 1 Mayıs 1977 dosyasına bakmak
30 Nisan 2025
/yazi/bes-yil-sonra-1-mayis-1977-dosyasina-bakmak-306981
TUĞÇE YILMAZ YAZDI
1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor
1 Mayıs 2020
/yazi/1-mayis-1977-kayiplarini-yakinlari-anlatiyor-223668
bu haberin uzantıları
Taksim metrosu ve füniküler hattı ulaşıma kapatıldı
27 Nisan 2026
/haber/taksim-metrosu-ve-funikuler-hatti-ulasima-kapatildi-319102
ilgili haberler
İstanbul’da 1 Mayıs öncesi sosyalistlere operasyon
Bugün 09:11
/haber/istanbulda-1-mayis-oncesi-sosyalistlere-operasyon-319126
1 Mayıs 2026 için dörtlüye çağrı
1 Nisan 2026
/yazi/1-mayis-2026-icin-dortluye-cagri-318212
Mahkemeden kesinleşmiş karar: 1 Mayıs’ta Taksim yasağı hukuksuz
13 Ağustos 2025
/haber/mahkemeden-kesinlesmis-karar-1-mayista-taksim-yasagi-hukuksuz-310370
Beş yıl sonra 1 Mayıs 1977 dosyasına bakmak
30 Nisan 2025
/yazi/bes-yil-sonra-1-mayis-1977-dosyasina-bakmak-306981
TUĞÇE YILMAZ YAZDI
1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor
1 Mayıs 2020
/yazi/1-mayis-1977-kayiplarini-yakinlari-anlatiyor-223668
