İstanbul’da 1 Mayıs öncesi sosyalistlere operasyon: 39 gözaltı

İstanbul’da 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde çok sayıda adrese polis tarafından eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Sosyalist partiler, devrimci kurumlar ve gençlik örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 39 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Öğrenci Dayanışması, Öğrenci İnisiyatifi, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) üyeleri ile Partizan okurları ve Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının bulunduğu belirtildi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, gözaltına alınanlar Vatan Caddesi’ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Öte yandan, Özgür Gelecek Gazetesi ile Yeni Demokrasi bürolarına da baskın düzenlendi.

Merkez büromuz polis tarafından basıldı 🔻İstanbul'da çok sayıda ev basıldı, en az 6 Partizan okuru gözaltına alındı. https://t.co/sKUm9vV6Sa pic.twitter.com/XdGSMljRsG

DEM Parti’den açıklama

Gözaltılara ilişkin açıklama yapan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), “baskı ve sindirme politikalarının yeniden devreye sokulmasının toplumsal gerilimleri derinleştirmekten başka bir sonuç doğurmayacağı”nı belirterek şöyle dedi:

“Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin devam ettiği, demokratik değerlerin güçlendirilmesi gereken böylesi bir dönemde bu tür operasyonlarda ısrar edilmesi kabul edilemez. İfade özgürlüğüne ve siyasal faaliyetlere yönelik baskılar demokrasiye zarar vermekte, toplumsal barışın inşasını zorlaştırmaktadır.

Gerçek bir çözümün yolu, baskı ve gözaltı politikalarından değil; açık, şeffaf ve kapsayıcı bir diyalog ortamının sağlanmasından geçer. Demokratik siyasete yönelik saldırı ve müdahaleler artık son bulmalıdır.”