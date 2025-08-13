ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2025 12:28
 Son Güncelleme: 13 Ağustos 2025 12:32
2 dk Okuma

Mahkemeden kesinleşmiş karar: 1 Mayıs'ta Taksim yasağı hukuksuz

Bölge İdare Mahkemesi, DİSK'in başvurusunu kabul ederek Valiliğin 1 Mayıs'ta Taksim'i yasaklama kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Karar kesinleşti ve itiraz yolu kapandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Mahkemeden kesinleşmiş karar: 1 Mayıs'ta Taksim yasağı hukuksuz
Fotoğraf: Murat Bay

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) 2024 yılı 1 Mayıs’ını Taksim Meydanı’nda kutlama talebinin İstanbul Valiliği tarafından reddedilmesini hukuka aykırı buldu. Mahkeme, Valiliğin yasağını iptal ederek kararı kesinleştirdi.

DİSK, 2024 yılı 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü Taksim Meydanı’nda kutlamak için İstanbul Valiliği’ne başvurmuştu. Valilik, başvuruyu reddetmiş; 1 Mayıs günü Saraçhane Kemerleri’nde kurulan polis barikatı ile sendika üyelerinin Taksim’e ulaşması engellenmişti. Bunun üzerine DİSK, yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için İstanbul İdare Mahkemesi’ne dava açmış, ilk derece mahkemesinin ret kararının ardından istinaf yoluna gitmişti.

2 Mayıs 2024

Bölge İdare Mahkemesi, DİSK’in başvurusunu kabul ederek Valiliğin 1 Mayıs’ta Taksim’i yasaklama kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Karar kesinleşti ve itiraz yolu kapandı.

DİSK’ten yapılan açıklamada, mahkemenin Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs açısından taşıdığı tarihsel ve simgesel öneme atıf yaptığı vurgulanarak şöyle denildi:

“Emekçilerin ve sendikaların bu alanda toplanma ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı idare tarafından keyfi biçimde engellenemez. Karar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ve Anayasa Mahkemesi’nin daha önceki emsal kararlarına uygundur. Tarihsel ve toplumsal olarak kesin olan haklılığımız, bir mahkeme kararı ile daha tescillenmiştir. Ülkeyi yönetenleri mahkeme kararlarına direnmekten vazgeçerek hukuka uymaya çağırıyoruz.”

3 Mayıs 2025
2 Mayıs 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
1 Mayıs 2024 1 mayıs işçi bayramı 1 Mayıs yasaklamaları DİSK
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
