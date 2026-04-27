Taksim metrosu ve füniküler hattı ulaşıma kapatıldı

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB: İstanbul'da 1 Mayıs meydanı Taksim Meydanı'dır

Valilik, kaymakamlığı işaret etti

Metro İstanbul’un X hesabından yapılan açıklamada "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar; - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve - F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği basın birimi bianet'e yaptığı açıklamada ise "Alternatif 1 Mayıs kutlaması çağrısı yapılmış, bunun için Beyoğlu Kaymakamlığı'nın aldığı bir karar" dedi.

1 Mayıs öncesi polis ablukası

Öte yandan 1 Mayıs Taksim İnisiyatifi’nin Kazancı Yokuşu’nda yapacağı anmada polis, kitleyi ablukaya aldı.

✅1 Mayıs 2026 Taksim İnisiyatifi, İşçi Emekçi Birliği ve TİP tarafından Kazancı Yokuşu'nda yapılacak 1 Mayıs anması öncesi Taksim metrosu kapatıldı, yokuş girişi bariyerlerle kapatıldı

— Alınteri Gazetesi (@GazeteAlinteri5) April 27, 2026

Bu bölgede akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Bir Adam Yaratmak" film gösterimine katılacağı biliniyor.

(NÖ)