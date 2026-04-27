HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.04.2026 12:19 27 Nisan 2026 12:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.04.2026 12:48 27 Nisan 2026 12:48
Okuma Okuma:  2 dakika

Taksim metrosu ve füniküler hattı ulaşıma kapatıldı

Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim istasyonunun işletmeye kapatıldığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB: İstanbul'da 1 Mayıs meydanı Taksim Meydanı'dır
8 Nisan 2026

Valilik, kaymakamlığı işaret etti

Metro İstanbul’un X hesabından yapılan açıklamada "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar; - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve - F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği basın birimi bianet'e yaptığı açıklamada ise "Alternatif 1 Mayıs kutlaması çağrısı yapılmış, bunun için Beyoğlu Kaymakamlığı'nın aldığı bir karar" dedi.

DEM Parti '1 Mayıs' startını verdi: "Ekmek, barış ve adalet için 1 Mayıs'a"
13 Nisan 2026

1 Mayıs öncesi polis ablukası

Öte yandan 1 Mayıs Taksim İnisiyatifi’nin Kazancı Yokuşu’nda yapacağı anmada polis, kitleyi ablukaya aldı.

Bu bölgede akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Bir Adam Yaratmak" film gösterimine katılacağı biliniyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Taksim 1 MAYIS akm kazancı yokuşu anmaları İstanbul Valiliği
bu haberin uzantıları
Taksim’de 1 Mayıs anmasına polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı
Bugün 13:25
/haber/taksimde-1-mayis-anmasina-polis-mudahalesi-cok-sayida-gozalti-319106
bu haberin uzantıları
Taksim’de 1 Mayıs anmasına polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı
Bugün 13:25
/haber/taksimde-1-mayis-anmasina-polis-mudahalesi-cok-sayida-gozalti-319106
Sayfa Başına Git