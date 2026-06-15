DYA û Îranê li hev kirin: Di 19ê Hezîranê de li Swîreyê dê peymanê îmze bikin
- Serokwezîrê Pakistanê Şahbaz Şerîf ragihand ku DYA û Îran bi navbeynkariya Pakistanê gihîştine peymana aştiyê. Li gorî peymanê, her du aliyan operasyonên leşkerî li hemû eniyan, di nav de Libnan jî heye, demildest û bi awayekî mayînde rawestandine. Merasîma îmzekirina fermî ya peymanê dê di 19ê Hezîranê de li Swîreyê pêk bê.
- Serokê DYA Trump peyman pîroz kir û got ku Tengava Hurmuzê dê bêpere vebe û dorpêça Hêzên Deryayî yên DYA rabe. Trump hişyarî da ku ger Îran pabendî peymana nukleerî ya dawî nebe, ew ê êrîşên leşkerî dîsa bidin destpêkirin. Lihevhatin tevî îtîrazên Serokwezîrê Îsraîlê Netanyahu pêk hatiye.
- Cîgirê Wezîrê Derve yê Îranê Garîbabadî ragihand ku di nava 60 rojan de dê mijarên ambargo, bernameya nukleerî û geşepêdana aborî werin gotûbêjkirin. Şerîf spasiya Tirkiye, Erebistana Siûdî û Qeterê jî kir.
Serokwezîrê Pakistanê Şahbaz Şerîf ê ku di navbera DYA û Îranê de navbeynkariyê dike, ragihand ku her du alî gihîştine peymanê.
Serokwezîrê Pakistanê Şahbaz Şerîf got: “Piştî hevdîtinên li ser hev, em bi kêfxweşî radigihînin ku di navbera DYA û Îranê de peymana aştiyê çêbûye.”
Şerîf da zanîn ku her du aliyan jî “li hemû eniyan, di nav de Libnan jî heye, operasyonên leşkerî demildest û bi awayekî mayînde rawestandine.” Şerîf her weha diyar kir ku merasîmê îmzekirinê ya fermî dê di 19ê Hezîranê de li Swîreyê bê kirin.
Trump têkçûna xwe ya li hemberî Îranê careke din kir sitûyê Kurdan: “Dest danîn ser çekên min"
Şerîf destnîşan kir ku navbeynkar dê di nava vê hefteyê de hêsankariyê ji bo çend civînan bikin û bi xêra van civînan, dê bingehê hevdîtinên teknîkî û merasîma îmzeyê ya fermî bê avêtin.
Şerîf ji bo “pabendbûna wan a ji bo çareseriya dîplomatîk” spasiya DYA û Îranê kir; her weha ji bo piştgiriya di xebatên navbeynkariyê de spasiya Tirkiye, Erebistana Siûdî û Qeterê jî kir.
Îsraîl û Îranê êrîşî hev kirin
Trump:“Her kesî pîroz dikim”
Serokê DYA-yê Donald Trump, li ser hesabê xwe yê medyaya civakî derbarê peymanê de daxuyaniyek parve kir.
Trump diyar kir ku peymana bi Komara Îslamî ya Îranê re temam bûye û weha berdewam kir:
"Ez her kesî pîroz dikim. Ez bi temamî pesend dikim ku Tengava Hurmuzê bêpere vebe û di heman demê de dorpêça Hêzên Deryayî yên DYAyê demildest rabe. Keştiyên cîhanê, motorên xwe bixebitînin. Bila petrol biherike.”
“Tevî îtîrazên Netanyahu jî peyman çêbû”
Serokê DYAyê Trump, di hevpeyvîna ku bi New York Timesê de destnîşan kir ku ger Îran bi DYAyê re negihîje peymana nukleerî ya dawî, ew ê êrîşên leşkerî yên li ser Tehranê ji nû ve bidin destpêkirin.
Trump diyar kir ku lihevhatina bi Îranê re tevî îtîrazên Serokwezîrê Îsraîlê Binyamîn Netanyahu pêk hatiye û weha got: “[Netanyahu] ew zilamekî gelekî zehmet e. Di rastiyê de, ji ber ku me ev tişt kir divê ew gelekî spasdarê me be. Ji ber ku heke çekên nukleerî yên Îranê hebin, Îsraîl nedikaribûn du saetan jî li ser piyan bimîne.”
Îran: “Peyman Libnanê jî li xwe digire”
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Tesnîm a Îranê, Cîgirê Wezîrê Derve Garîbabadî derbarê peymana ku bi DYAyê re çêbûye de daxuyaniyek da û got: “Metna mutabakatê temam bû û merasîma îmzekirinê ya fermî ya peymana Îslamabadê dê roja Înîyê li Swîreyê pêk bê.”
Garîbabadî axaftina xwe weha berdewam kir:
“Serokên her du şandeyan dê ji bo diyarkirina plansaziya hevdîtinên paşerojê muzakereyan bikin. Heta wê demê, berpirsiyariyên aliyê DYAyê yên wekî bidawîkirina şer, rakirina dorpêçê û serbestberdana mal û milkên hatine blokekirin dê werin kontrolkirin. Hevdîtinên 60 rojî, bicihanîna van berpirsiyariyên DYAyê ve girêdayî ye.”
Cîgirê Wezîrê Derve yê Îranê Garîbabadî da zanîn ku piştî îmzekirina peymanê, di nava 60 rojan de dê mijarên mîna ambargo, bernameya nukleerî û mekanîzmaya geşepêdana aborî werin gotûbêjkirin.
DYAyê êrişî Îranê kir: Îranê got ku heke êriş bikin em ê bersivê bidin
Garîbabadî diyar kir ku peyman Libnanê jî digire nav xwe û got: “Dê îşev bê ragihandin ku li gelek eniyan, di nav de Libnan jî heye, şer û operasyonên leşkerî demildest û bi awayekî mayînde bi dawî bibe.”
Garîbabadî destnîşan kir ku di metna peymanê de “hemû nêrînên girîng ên Îranê” cih digirin ve diyar kir ku beriya merasîma îmzeyê ya 19ê Hezîranê, dê metna peymanê ji raya giştî re bê eşkere kirin.
(VC/AY)