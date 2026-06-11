DYAyê êrişî Îranê kir: Îranê got ku heke êriş bikin em ê bersivê bidin
Rageşiya leşkerî ya di navbera Washington û Tehranê de bi gefên dualî berdewam dike. Piştî peyamên êrîşê yên Wezîrê Parastinê yê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê(DYA), çavkaniyekî leşkerî yê Îranê hişyariyeke tund da Amerîkayê û ragihand ku eger êrîşek pêk were, ew ê bi bersveke girantir û bi lêdana hedefên nû rabin.
Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a Tasnimê ya ser bi Pasdarên Şoreşê (IRGC), çavkaniyeke leşkerî yê Îranê diyar kir ku wan amadebûna xwe nîşan daye û wiha got:
“Piştî êrişên şevê din me di heman şevê de ji Amerîkayê re îsbat kir ku her serpêhatiyeke nû û her bêaqiliyek dê bi bersva Îranê re rû bi rû bibe.”
"Em dê li hedefên nû bidin"
Heman çavkanî destnîşan kir ku artêş û hêzên çekdar ên Îranê îşev jî amade ne û peyameke zelal da DYAyê.
Çavkanî wiha got: “Hêzên çekdar ên Îranê îşev jî bi temamî amade ne. Eger Amerîkayî bikevin nav tevgereke êrîşkar, dê careke din bi bersveke pir giran re rû bi rû bimîne. Îran dê vê carê li hedefên nû yên berjewendiyên vî rejîmê terorîst bixe.”
Îranê bi dron û mûşekan êrişî baregehan kir
Supaya Pasdaran a Îranê bi 12 mûşekên balîstîk êrişî Baregeha Asmanî ya Ezreqê ya li Urdinê kir. Ji ber vê êrişê Kuweytê qada xwe ya asmanî ji geştan re girt. Her wiha Balyozxaneya Amerîkayê ya li Emmanê jî welatiyên xwe hişyar kirin.
Birêvebiriya Têkiliyên Giştî ya Supaya Pasdaran a Îranê daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de hat gotin ku wan wekî bersiva êrişên mûşekan ên artêşa Amerîkayê operasyoneke tund pêk aniye.
Artêşa Amerîkayê beriya niha êrişî havîngehekê, tesîseke berhemanînê, kampeke leşkerî ya li nêzîkî Kerec û Nezerabadê û baregeheke xwecihî ya Supaya Pasdaran a li Pêşwayê kiribû.
"Heta êrişên bisekinin operasyon dê bidomin"
Supaya Pasdaran eşkere kir ku wan bi 12 mûşekên balîstîk êrişî Baregeha Asmanî ya Ezreqê kiriye.
Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku baregeha balafirên F-35, F-15 û F-16an û dezgehên girîng ên artêşa Amerîkayê hatine têkbirin. Hat îdiakirin ku gelek balafirên şer jî bûne hedefa êrişan. Dîsa hat ragihandin ku dê ev operasyonên wan heta sekinandina êrişên dijmin bidomin.
Piştî êrîşan, Balyozxaneya Amerîkayê ya li Urdinê bal kişand ser mûşek û dronên Îranê yên li asmanê welêt. Balyozxaneyê ji welatiyên xwe xwest ku li nav avahiyan bimînin yan jî herin cihên ewle.
Li aliyê din, Desteya Giştî ya Balafirvaniya Sivîl a Kuweytê qada asmanî ya welatê xwe bi awayekî demkî girt. Desteyê wekî sedem "êrîşên berdewam ên Îranê" nîşan dan.
Hat diyarkirin ku piştî nemana metirsiyan dê asman yekser were vekirin û hatin û çûna asmanî ji nû ve dest pê bike.
18 armancên Amerîkayê hatin lêdan
Supaya Pasdaran a Îranê da zanîn ku wan wekî bersiva êrişên Amerîkayê, li 18 armancên wan ên li herêmê xistiye. Birêvebiriya Têkiliyên Giştî ya Supaya Pasdaran da zanîn ku Amerîkayê êrişî çend deverên başûrê Îranê kiribû.
Wan jî wekî tolhildanê bi du pêlan êrişî baregehên leşkerî yên Amerîkayê kirine. Li gorî daxuyaniyê, Supaya Pasdaran bi van her du pêlan êrişî baregehên leşkerî yên bi navê Elî Salim, Şêx Îsa û Ehmed Cabir kiriye. Ev êrişên Supaya Pasdaran piştî êrîşên Amerîkayê pêk hatin.
Tengava Hurmizê hat girtin
Fotograf: CENTCOM
Her weha Hêza Deryayî ya Supaya Pasdaran a Îranê ragihand ku wan li Tengava Hurmizê 2 keştî kirine armanc û li wan xistiye. Li gorî daxuyaniya Supaya Pasdaran a Îranê wan keştiyan dixwest bi awayekî neyasayî ji tengavê derbas bibin.
Di daxuyaniyê de li ser nasnameya keştiyan û zererên canî û madî ti agahiyên zêdetir nehatin belavkirin. Tenê hat destnîşankirin ku ew dê rê nedin ti "derbasbûnên neyasayî" yên li wê rêgeha avî ya stratejîk.
Hêza Deryayî ya Supaya Pasdaran a Îranê di daxuyaniyeke din de biryara girtina Tengava Hurmizê ya "heta demeke nediyar" eşkere kir. Supaya Pasdaran hişyarî da hemû keştiyan ku ji cihê xwe nelivin û got, "Nêzîkbûna li tengavê wekî hevkariya bi Amerîkayê re tê hesabkirin."
Her wiha di daxuyaniyê de hat xwestin ku ti keştî ji cihên xwe yên li Kendav û Deryaya Umanê nelivin.
CENTCOM: Li dijî hedefên Îranê êrişan dest pê kir
CENTCOMê ragihand ku êrîş birine ser gelek hedefên li hundirê Îranê û operasyona wan bi lêdana gelek deveran didome.
Piştî geşedanên herî dawî yên li Tengava Hurmizê û daxuyanîyên tund ên dualî, artêşa Amerîkayê operasyoneke leşkerî li dijî Îranê da destpêkirin. Li gorî daxuyaniya fermî ya Hêzên Fermandariya Navendî ya Artêşa Amerîkayê (CENTCOM) operasyonê bi fermana rasterast a fermandarê giştî dest pê kiriye. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku hêzên CENTCOMê li dijî gelek xal û hedefên cuda yên li Îranê dest bi êrîşên leşkerî kiriye.
U.S. Central Command forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p.m. ET against multiple targets in Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are in response to Iran’s unwarranted and continued aggression.— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026
"Êrîş ji bo parasatinê ne"
Di daxuyaniyê de ragihan ku operasyon bi armanca parastinê pêk hatiye. Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku ev êrîş wekî bersivekê li dijî polîtîkayên Îranê hatine kirin û wiha hate gotin: “Ev lêdan û êrîşên leşkerî, wekî bersivekê li dijî êrîşkariya bêheq û berdewam a Îranê pêk tên.”
Fermandariya Navendî ya Amerîkayê (CENTCOM) li ser mijarê daxuyaniyek da.
CENTCOMê di daxuyaniya xwe de anî zimên ku wan li dijî gelek armancên li Îranê dest bi "êrişên nû yên xweparastina meşrû" kiriye.
Li başûrê Îranê teqîn
Li gorî nûçeyên medyaya Îranê, li rojavayê wî welatî û li parêzgehên Fars û Hurmizganê pergalên parastina asmanî ketine dewrê. Hat ragihandin ku li deverên Mînab, Bender Ebas, Kîş, Sîrîk, Qeşim û Hengamê dengê teqînan hatiye bihîstin.
Televîzyona dewletê ya Îranê jî da zanîn ku li giravên Qeşim û Hengamê hinek cih bûne armanca êrişan. Her wiha li bajarê Bender Ebasê jî li pey hev dengê teqînan hatiye bihîstin.
“Em dê derbên gelekî giran li Îranê bixin”
Serokê Amerîkayê Donald Trump beriya êrişan peyamên tund dabûn Îranê.
Trump gotibû, "Em dê îro derbên gelekî giran li Îranê bixin. Dibe ku ez êrişî binesaziya Îranê bikim lê ez nikarim hûrgiliyan bidim we."
Trump anîbû zimên ku ew bi Îranê re peymaneke “bikêrhatî" dixwazin. Serokê Amerîkayê îdia kiribû ku birêvebiriya Tehranê dan û standinan dereng dixe û gotibû:
"Îranê qebûl kir ku nabe xwedî çekên atomê. Tekane tiştê ku divê ew bikin îmzekirina belgeyê ye."
Ji Pentagonê peyama êrişê
Wezîrê Parastinê yê Amerîkayê Pete Hegseth jî beriya êrişan daxuyaniyek dabû. Hegseth destnîşan kiribû ku ew dê navendên girîng ên li Îranê bikin armanc û gotibû.
"Fermandariya Navendî ya Amerîkayê îşev dê mijûl be. Em dê navendên girîng ên li Îranê bikin armanc. Dê êriş bi hêz û zelal bin. Dê xizmeta berjewendiyên leşkerî yên Amerîkayê bike û pêgeha wê ya dîplomatîk xurt bike."
Li aliyê din, Balyozxaneya Amerîkayê ya li Bexdayê, welatiyên Amerîkî yên li Îraqê hişyar kirin. Balyozxaneyê ji wan xwest ku ji ber rûdanên dawî yên li herêmê baldar bin.
(AY)
*Çavkanî: Rûdaw, AA, Ajansa Welat