TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 06.08.2026 07:27 6 Tebax 2026 07:27
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 06.08.2026 07:46 6 Tebax 2026 07:46
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Seroka Bajarê Manisayê ya Partiya Nû İlksen Ozalper hat desteserkirin

Cîgirê Serokê Koma Partiya Nû Murat Emir desteserkirina Ozalperê şermezar kir û got: "Ev ne gaveke hiqûqî ye, gavên berdewamiya projeyeke organîze ya tola siyasî ye ku bi fermana qesrê tê meşandin." Ozalper piştî îfadeyên Şaredarê Uşakê Yalim ên di çarçoveya poşmaniya çalak de hat desteserkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Seroka Bajarê Manisayê ya Partiya Nû İlksen Ozalper hat desteserkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Seroka Bajarê Manisayê ya Partiya Nû İlksen Ozalper di çarçoveya lêpirsîna têkildarî avakirina rêxistina sûc û bertîlê de ku ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Enqereyê ve tê meşandin, êvara Çarşemê hat desteserkerin.

Di mala Ozalperê de lêgerîn hat kirin û piştî îfadeyên li emniyetê birin Enqereyê.

Li dijî Şaredariya Menderesê operasyon: Şaredar İlkay Çiçek jî di nav de 21 kes hatin desteserkirin
Li dijî Şaredariya Menderesê operasyon: Şaredar İlkay Çiçek jî di nav de 21 kes hatin desteserkirin
4 Tebax 2026

Cîgirê Serokê Koma Partiya Nû Murat Emir piştî desteserkirina Seroka Bajarê Manisayê li ser hesabê xwe yê medyaya civakî daxuyaniyek da û got: "Desteserkirina Seroka me ya Bajarê Manisayê İlksen Ozalperê ne gaveke hiqûqî ye, berdewamiya projeyeke organîze ya tola siyasî ye ku bi fermana qesrê tê meşandin."

Emir di berdewamiya daxuyaniya xwe de weha got: "Hûn ê bi dosyayên xwe yên bêbinî, bi girtinên xwe û lêpirsînên xwe yên çêker nekaribin siyaseta sivîl bi dawî bînin!"

Gotinên "poşmaniyê" yên Şaredarê Uşakê Ozkan Yalim

Hat hînbûn ku lêpirsîna derbarê Ozalperê de di çarçoveya îfadeyên poşmaniyê yên Şaredarê Uşakê Ozkan Yalimê ku ji kar hatibû dûrxistin de û di çarçoveya raporên MASAKê û qeydên HTSyê tê meşandin.

Di çarçoveya heman lêpirsînê de pêştir Şêwirmendê Şaredarê Bajarê Mezin ê Manisayê Demirhan Gozaçan, ajokarê wî Anil Demir û Rêveberê Giştî yê Şehzadeler A.Ş. Cem Yuzer hatibûn girtin.

(AEK/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Manîsa Partiya NÛ İlksen Özalper Desteserkirin
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê