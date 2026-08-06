ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.08.2026 01:55 6 Ağustos 2026 01:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.08.2026 02:09 6 Ağustos 2026 02:09
Okuma Okuma:  1 dakika

Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltında

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Özalper'in gözaltına alınmasını kınadı: "Hukuki bir adım değil, saray talimatlı organize bir siyasi intikam projesinin devam adımları," dedi. Özalper Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamındaki ifadeleri sonrasında gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltında
Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper/Fotoğraf: Instagram, @ ilksenuludag
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında Çarşamba akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Özalper'in evinde arama yapıldı ve emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya sevk edildi. 

Manisa İl Başkanı'nın gözaltına alınması sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, "Manisa İl Başkanımız İlksen Özalper'in gözaltına alınması hukuki bir adım değil, Saray talimatlı organize bir siyasi intikam projesinin devamıdır," dedi. 

"Uydurma dosyalarınızla, tutuklamalarınızla ve kurgu soruşturmalarınızla sivil siyaseti bitiremeyeceksiniz!" diye ekledi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "pişmanlık" beyanları

Özalper hakkındaki soruşturmanın, görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadeler ile MASAK raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda yürütüldüğü öğrenildi.

Aynı soruşturma çerçevesinde daha önce Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ve Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer tutuklanmıştı.

(AEK)

Haber Yeri
Manisa-Ankara
yeni parti Manisa Uşak Belediyesi İlksen Özalper
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git