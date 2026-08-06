Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltında

Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında Çarşamba akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Özalper'in evinde arama yapıldı ve emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Manisa İl Başkanı'nın gözaltına alınması sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, "Manisa İl Başkanımız İlksen Özalper'in gözaltına alınması hukuki bir adım değil, Saray talimatlı organize bir siyasi intikam projesinin devamıdır," dedi.

"Uydurma dosyalarınızla, tutuklamalarınızla ve kurgu soruşturmalarınızla sivil siyaseti bitiremeyeceksiniz!" diye ekledi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "pişmanlık" beyanları

Özalper hakkındaki soruşturmanın, görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadeler ile MASAK raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda yürütüldüğü öğrenildi.

Aynı soruşturma çerçevesinde daha önce Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ve Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer tutuklanmıştı.

(AEK)