TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 04.08.2026 10:04 4 Tebax 2026 10:04
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 04.08.2026 10:06 4 Tebax 2026 10:06
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li dijî Şaredariya Menderesê operasyon: Şaredar İlkay Çiçek jî di nav de 21 kes hatin desteserkirin

Di çarçoveya lêpirsînê de li mala Çiçek û li avahiya xizmetê ya Şaredariya Menderesê lêgerîn hat kirin. Lêkolîna li avahiya şaredariyê berdewam dike.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li dijî Şaredariya Menderesê operasyon: Şaredar İlkay Çiçek jî di nav de 21 kes hatin desteserkirin
Fotograf: Malpera Şaredariym Menemenê
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Di çarçoveya lêpirsîna "bertîl" û "gendeltiyê" ya Serdozgeriya Komarî ya Îzmîrê de ku li dijî Şaredariya Menderesê tê meşandin de, Şaredar İlkay Çiçek jî di nav de 21 kes hatin desteserkirin.

Di çarçoveya lêpirsînê de li mala Çiçek û li avahiya xizmetê ya Şaredariya Menderesê lêgerîn hat kirin. Lêkolîna li avahiya şaredariyê berdewam dike.

Hat zanîn ku îfadeyên 21 kesên hatine desteserkirin ên li emniyetê berdewam dikin. Lêkolîna Serdozgeriyê ya derbarê lêpirsînê de dom dike.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Gendeltî CHP şaredarî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê