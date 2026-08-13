TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 13.08.2026 09:17 13 Tebax 2026 09:17
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 13.08.2026 09:20 13 Tebax 2026 09:20
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Şaxa ÎHDê ya Wanê bi afîşeke li dijî LGBTÎ+yan hate hedefgirtin

Li deriyê Şaxa Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD) a Wanê afîşeke ku LGBTÎ+, feminîst û komên ji bawerî û ramanên cuda hedef digire, hate daliqandin. Di afîşê de gotinên weke “Malbata we ji hevzayendî, komunîzm, feminîzm, demokrasî, deîzm û ateîzmê tenê Îslam diparêze” cih digirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Şaxa ÎHDê ya Wanê bi afîşeke li dijî LGBTÎ+yan hate hedefgirtin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li deriyê Şaxa Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD) a Wanê afîşeke ku LGBTÎ+, femînîst û komên ji bawerî û ramanên cuda hedef digire, hate daliqandin.

Li gorî nûçeya Kaos GLyê, li Wanê kesên ku xwe wekî komeke ciwanên misilman pênase dikin afîş daliqandin e û di afîşê de  gotinên weke “Malbata we ji hevzayendî, komunîzm, feminîzm, demokrasî, deîzm û ateîzmê tenê Îslam diparêze” cih digirin.

Li Enqereyê li dijî cihê LGBTÎ+yan operasyon: 7 kes hatin girtin
Li Enqereyê li dijî cihê LGBTÎ+yan operasyon: 7 kes hatin girtin
28 Tîrmeh 2026

Her weha di afîşê de jin û mêrek, du zarokên wan û sîwanek li ser “îslam” nivîsiye hene. Jin û mêr di bin sîwana ku li ser “Îslam” nivîsî de zarokên xwe ji rengên keskesorê diparêzin.

Li ÎHDya Wanê Komîsyona LGBTÎ+yan ava bûbû

Di bin banê Şaxa ÎHDê ya Wanê de Komîsyona LGBTÎ+yan di Hezîranê de di çarçoveya Meha Rûmetê de hatibû ava kirin. Komîsyonê di daxuyaniya damezrandina xwe de ragihandibû ku wê li dijî zext, cudakarî û tundkariyê têkoşîna xwe bidomîne.

“Di 12emîn Pakêta Darazê de dê xalên li dijî LGBTÎ+yan cih negrin"
“Di 12emîn Pakêta Darazê de dê xalên li dijî LGBTÎ+yan cih negrin"
17 Hezîran 2026

(NÖ/AY)




Cihê Nûçeyê
Stenbol
lgbtî LGBTİ + Komeleya Mafên Mirovan (İHD)
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê