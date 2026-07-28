TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 28.07.2026 16:15 28 Tîrmeh 2026 16:15
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 28.07.2026 16:17 28 Tîrmeh 2026 16:17
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Enqereyê li dijî cihê LGBTÎ+yan operasyon: 7 kes hatin girtin

Serdozgariya Komarî yaq Enqereyê ragihand ku lêpirsîn li ser serlêdanên CÎMERê, beyanên şahidan, lêkolînên çavkaniyên vekirî û parvekirinên medyaya civakî hatiye destpêkirin. Medyaya nêzî desthilatdariyê jî operasyon bi gotinên ku LGBTÎ+yan hedef digirin û wan reş dikin kirin nûçe.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Li Enqereyê li dijî cihê LGBTÎ+yan operasyon: 7 kes hatin girtin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li Enqereyê di çarçoveya lêpirsîna li dijî mekanê şahiyê de ku LGBTÎ+ diçin wir, 7 kes hatibûn destserkirin. Her heft jî hatin girtin. 

Serdozgariya Komarê ya Enqereyê aşkere kir ku lêpirsîn li gorî îxbarên bo CÎMERê, beyanên şahidan, lêkolînên çavkaniyên vekirî û parvekirinên li ser hesabên medyaya civakî yên wî mekanî, hatine destpêkirin. 

Di daxuyaniya Serdozgariyê de hatiye îdîakirin ku di mekânê de şahiyên zayendî hatine lidarxistin û çalakiyên ku tê îdîakirin “dijî exlaqê giştî ne” hatine kirin. 

Heft kesên ku hatibûn destserkirin, piştî îfadeyên li dozgeriyê sewqî dadgehê hatin kirin û ji aliyê dadgehê ve hatin girtin. 

Medyaya nêzî desthilatê zimanekî cihêkar bikartîne

Piştî operasyonê, hin saziyên medyayê yên nêzî desthilatdariyê, lêpirsîn bi gotinên ku LGBTÎ+yan bi sûc û bêexlaqiyê re wekhev dihesibînin ragihandin. 

A Haberê di serenavên nûçeyên xwe de gotina “LGBTya jirêderketî” bi kar anî û operasyon bi gotinên “Rê nayê dayîn ji bo LGBTya jirêderketî” pêşkêş kir. 

Rojnameya Sabahê jî di nûçeya xwe de gotinên wekî “partiyên hevzayendan”, “dansên erotîk ên mêr bi mêran re” û “gay bar” derxistin pêş. 

(NÖ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
LGBTİ + cihêkarî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê