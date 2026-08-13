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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 13.08.2026 07:42 13 Ağustos 2026 07:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.08.2026 07:47 13 Ağustos 2026 07:47
Okuma Okuma:  1 dakika

İHD Van Şubesi LGBTİ+ karşıtı afişle hedef alındı

İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şubesi’nin kapısına LGBTİ+ları, feministleri ve farklı inanç ve düşünce gruplarını hedef alan bir afiş asıldı. Afişte, “Eşcinsellik, komünizm, feminizm, demokrasi, Deizm ve Ateizm’den ailenizi ancak İslam korur” ifadeleri yer aldı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İHD Van Şubesi LGBTİ+ karşıtı afişle hedef alındı
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İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şubesi’nin kapısına, LGBTİ+ları, feministleri ve farklı inanç ve düşünce gruplarını hedef alan bir afiş asıldı.

Kaos GL’nin aktardığına göre, Van’da kendilerini bir grup Müslüman genç olarak tanımlayan kişiler tarafından asılan afişte, “Eşcinsellik, komünizm, feminizm, demokrasi, Deizm ve Ateizm’den ailenizi ancak İslam korur” ifadeleri kullanıldı.

Afişte ayrıca bir kadın ve erkeğin, üzerinde “İslam” yazan bir şemsiyenin altında duran iki çocuğu gökkuşağı renklerinden koruduğunu gösteren bir görsele yer verildi.

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İHD Van’da LGBTİ+ Komisyonu kurmuştu

İHD Van Şubesi bünyesinde LGBTİ+ Komisyonu, haziran ayında Onur Ayı kapsamında kurulmuştu. Komisyon kuruluş duyurusunda baskı, ayrımcılık ve şiddete karşı mücadeleyi sürdüreceğini açıklamıştı.

Şube ayrıca LGBTİ+ karşıtı yasa girişimlerine karşı yayımlanan ortak açıklamanın imzacıları arasında yer alıyor. Açıklamada LGBTİ+ların temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması ve ayrımcı düzenlemelerden vazgeçilmesi talep edilmişti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
insan hakları derneği LGBT+
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