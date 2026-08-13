İHD Van Şubesi LGBTİ+ karşıtı afişle hedef alındı

İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şubesi’nin kapısına, LGBTİ+ları, feministleri ve farklı inanç ve düşünce gruplarını hedef alan bir afiş asıldı.

Kaos GL’nin aktardığına göre, Van’da kendilerini bir grup Müslüman genç olarak tanımlayan kişiler tarafından asılan afişte, “Eşcinsellik, komünizm, feminizm, demokrasi, Deizm ve Ateizm’den ailenizi ancak İslam korur” ifadeleri kullanıldı.

Afişte ayrıca bir kadın ve erkeğin, üzerinde “İslam” yazan bir şemsiyenin altında duran iki çocuğu gökkuşağı renklerinden koruduğunu gösteren bir görsele yer verildi.

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İHD Van’da LGBTİ+ Komisyonu kurmuştu

İHD Van Şubesi bünyesinde LGBTİ+ Komisyonu, haziran ayında Onur Ayı kapsamında kurulmuştu. Komisyon kuruluş duyurusunda baskı, ayrımcılık ve şiddete karşı mücadeleyi sürdüreceğini açıklamıştı.

Şube ayrıca LGBTİ+ karşıtı yasa girişimlerine karşı yayımlanan ortak açıklamanın imzacıları arasında yer alıyor. Açıklamada LGBTİ+ların temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması ve ayrımcı düzenlemelerden vazgeçilmesi talep edilmişti.

(NÖ)