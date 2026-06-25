TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 25.06.2026 07:58 25 Hezîran 2026 07:58
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 25.06.2026 08:01 25 Hezîran 2026 08:01
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Şaredarê Keşanê Mehmet Ozcan ji CHPê îstifa kir

Şaredarê Keşanê Mehmet Ozcan, ji CHPê ku wekî berendam hatibû nîşandan û 4 caran wekî şaredar hatibû hilbijartin, îstifa kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Şaredarê Keşanê Mehmet Ozcan ji CHPê îstifa kir

Şaredarê Keşana Edirneyê Mehmet Ozcan ji Partiya Gel a Komarî (CHP) îstifa kir.

Ozcan, tevî hilbijartinên herêmî yên dawî, cara 4emîn bû şaredarê Keşanê. Ozcan ê ku cara yekem di 28ê Adara 2004an de wekî şaredarê Keşanê hatibû hilbijartin, her weha di salên 2009, 2014 û 31ê Adara 2024an de jî di bin banê CHPê de di hilbijartinê de bi ser ketibû. 

Şaredarê Îzmirê Cemil Tugay ji CHPê îstifa kir
Şaredarê Îzmirê Cemil Tugay ji CHPê îstifa kir
19 Hezîran 2026

Îstifayên di CHPê de 

Li CHPê di navbera parlamenteran de herî dawî parlamenter Nimet Ozdemir îstifa kiribû. Ozdemir, di civîna komê ya duh de tevlî AKPê bû.

Di hefteya dawî de Şaredarê Bajarê Mezin ê Îzmîrê Cemil Tugay, Şaredarê Boluyê yê girtî Tanju Ozcan û Şaredarê Haymanayê Levent Koç jî ji CHP’ê îstifa kirin.

Li dijî Şaredariya Seferîhîsarê operasyon û şaredarê Silivriyê jî ji wezîfeyê hat girtin
Li dijî Şaredariya Seferîhîsarê operasyon û şaredarê Silivriyê jî ji wezîfeyê hat girtin
17 Hezîran 2026

(NÖ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
keşan CHP îstifa
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê