TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 19.06.2026 08:28 19 Hezîran 2026 08:28
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 19.06.2026 08:54 19 Hezîran 2026 08:54
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Şaredarê Îzmirê Cemil Tugay ji CHPê îstifa kir

Serokê Şaredariya Bajarê Mezin a Îzmirê Cemil Tugay ragihand ku wî ji endamtiya CHPê îstifa kiriye. Tugay anî ziman ku ew di nav “xemgîniyeke mezin” de ye û diyar kir ku wî bi 'hêviya ku rojekê dîsa vegere' ji endamtiya Partiya Gel a Komarî îstifa kiriye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Şaredarê Îzmirê Cemil Tugay ji CHPê îstifa kir
Serokê Şaredariya Bajarê Mezin a Îzmirê Cemil Tugay. Fotograf: AA

Serokê Şaredariya Bajarê Mezin a Îzmirê Cemil Tugay, piştî ku bi Koma Meclîsa Şaredariya Bajarê Mezin a CHPê û şaredarên navçeyan re civiya, biryara îstifaya xwe bi parvekirineke li ser hesabê xwe yê medyaya civakî ragihand.

Ji bo CHPê biryara "betalbûna mitleq" hat dayîn
Ji bo CHPê biryara "betalbûna mitleq" hat dayîn
21 Gulan 2026

Daxuyaniya îstifayê ya Tugay wiha ye:

"Biryara "Betalkirina Mitleq" a ku Partiya me ya Gel a Komarî pê re rû bi rû maye û tiştên di pêvajoya piştre de qewimîn, jixwe her kes pê dizane.  Ez dibînim û fêm dikim ku vê pêvajoyê zirarên mezin dane partiya me ya ku ji aliyê Gazî Mustafa Kemal Ataturk ve hatiye avakirin û Komara me ava kiriye. Bi taybetî biryarên îxrackirinê yên ku rojên dawî li pey hev hatine girtin,cihê fikarê ne. Duh komek serokên bajaran û Serokê me yê Bajêr ê Îzmirê ji wezîfeyê hatin girtin. Ev neheqiyeke mezin e ku li îradeya siyasî ya Îzmirê hatiye kirin û şaşiyeke nayê qebûlkirin e.

Bi hovîtî paşguhkirina îradeya siyasî ya endam û dengdêrên partiya me, nîşaneya biryarên bi vî rengî ne ku dê di rojên pêş de werin girtin. Mimkin nîne ku ev biryarên li pey hev hatine girtin rewa werin dîtin û qebûlkirin. Ez bawer dikim ku di bin van şert û mercan de êdî rûbirûbûna bi rastiyan re ji bo me hemûyan ferz e. Ji bo ku partiya me di zûtirîn deman de vegere ser rênivîseke demokratîk, bêguman berpirsyarî dikeve ser milê me hemûyan. Min jî heta îro bi helwest, gotar û bi îmzeya xwe ya ji bo kongreya awarte, çi ji destê min hat ji bo vê pêvajoyê kir.

Lê ez êdî bi eşkereyî dibînim ku ev hewldanên me yên biniyetpakî di dema ku em dixwazin de encamê nadin. Li ser vê yekê, dê gelek endamên partiya me hîn jî bi awayekî neheq û derhiqûqî bibin hedef. Ez ji dil bawer dikim ku hewcedariya welatê me bi CHPya ku ji her cûre lîstik, wesayet û manîpulasyonan dûr e û tenê ji bo maf û aramiya gelê xwe dixebite heye. Ez ê di dirêjahiya jiyana xwe de her dem di nav vê têkoşînê de bim. Lê belê, ev CHPya ‘betalbûna mitleq’, êdî nikare bibe banê vê têkoşînê.

Bi van nêrîn û ramanan, bi xembariyeke mezin û bi hêviya ku rojekê dîsa vegerim, ez ji endamtiya Partiya Gel a Komarî îstifa dikim. Di pêvajoya piştî vê de, ez ê wekî serbixwe wezîfeya Serokatiya Şaredariya Bajarê Mezin a Îzmirê bimeşînim û bi hemû hêza xwe xizmeta bajar û gelê me bikim.”

Polîsan midaxele li Navenda Giştî ya CHPê kir: Ozel û partiyî ji avahiyê derketin
Polîsan midaxele li Navenda Giştî ya CHPê kir: Ozel û partiyî ji avahiyê derketin
24 Gulan 2026

(AEK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
betalbûna mitleq şaredarî Îzmîr Cemil Tugay
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê