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YT: Yayın Tarihi: 18.06.2026 22:49 18 Haziran 2026 22:49
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.06.2026 23:06 18 Haziran 2026 23:06
Okuma Okuma:  2 dakika

İzmir BB Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. "Büyük bir üzüntü" duyduğunu söyleyen Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden "bir gün geri dönebilme umuduyla" istifa ettiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İzmir BB Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay/Fotoğraf: AA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay istifasını, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Grubu ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 

Tugay'ın istifa açıklaması şöyle: 

"Cumhuriyet Halk Partimiz’in maruz kaldığı “Mutlak Butlan” kararı ve takip eden süreçte yaşananlar herkesin malumudur. Bu sürecin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve Cumhuriyetimizi kurmuş olan partimizde büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum. Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün, bir grup il başkanı ile birlikte İzmir İl başkanımızın görevden alınması İzmir’in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır.

Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça gözardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir. Ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu şartlar altında çıplak gerçeklerle yüzleşmemizin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Partimizin normal demokratik yönetim ortamına en kısa zamanda kavuşması için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar elbette vardır. Bugüne kadarki tavrımla, söylemlerimle ve olağanüstü kurultay için imzamı vererek bu sürece elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım.

Ancak anlıyor ve görüyorum ki iyi niyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir. Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak 'Mutlak Butlan CHP’si' bu mücadelenin çatısı değildir.

Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim."

(AEK)

Haber Yeri
İzmir
CHP izmir büyükşehir belediye başkanı Cemil Tugay mutlak butlan istifa
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