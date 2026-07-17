TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 17.07.2026 13:24 17 Tîrmeh 2026 13:24
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 17.07.2026 13:27 17 Tîrmeh 2026 13:27
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Şandeya Îmraliyê dê di 23ê Tîrmehê de bi Abdullah Ocalan re bicive

Pervîn Buldan, Mithat Sancar û Faik Ozgur Erol herî dawî di 24ê Gulanê de bi Ocalan re hevdîtin kiribûn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Şandeya Îmraliyê dê di 23ê Tîrmehê de bi Abdullah Ocalan re bicive
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Şandeya Îmraliyê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) ku ji Pervîn Buldan, Mithat Sancar û Faik Ozgur Erol pêk tê, dê di 23ê Tîrmehê de li Îmraliyê bi Abdullah Ocalan re hevdîtinekê pêk bîne.

Şandeya Îmraliyê bi Devlet Bahçelî re civiya
Şandeya Îmraliyê bi Devlet Bahçelî re civiya
16 Tîrmeh 2026
Şandeyê di 15ê Tîrmehê de bi Cîgirê Serokê Giştî yê AKPê Efkan Ala re û  duh (16ê Tîrmehê) jî bi Serokê Giştî yê MHPê Devlet Bahçelî re hevdîtin kiribû.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê, şande herî dawî di 24ê Gulanê de bi Ocalan re hevdîtin pêk anîbû.

Şandeya Îmraliyê bi Efkan Ala û Abdullah Guler re civiya
Şandeya Îmraliyê bi Efkan Ala û Abdullah Guler re civiya
16 Tîrmeh 2026

(TY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
şandeya îmraliyê abdullah ocalan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê