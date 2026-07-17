Şandeya Îmraliyê dê di 23ê Tîrmehê de bi Abdullah Ocalan re bicive
Pervîn Buldan, Mithat Sancar û Faik Ozgur Erol herî dawî di 24ê Gulanê de bi Ocalan re hevdîtin kiribûn.
Şandeya Îmraliyê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) ku ji Pervîn Buldan, Mithat Sancar û Faik Ozgur Erol pêk tê, dê di 23ê Tîrmehê de li Îmraliyê bi Abdullah Ocalan re hevdîtinekê pêk bîne.
Şandeya Îmraliyê bi Devlet Bahçelî re civiya
16 Tîrmeh 2026
Şandeyê di 15ê Tîrmehê de bi Cîgirê Serokê Giştî yê AKPê Efkan Ala re û duh (16ê Tîrmehê) jî bi Serokê Giştî yê MHPê Devlet Bahçelî re hevdîtin kiribû.
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê, şande herî dawî di 24ê Gulanê de bi Ocalan re hevdîtin pêk anîbû.
Şandeya Îmraliyê bi Efkan Ala û Abdullah Guler re civiya
16 Tîrmeh 2026
(TY/AY)
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.