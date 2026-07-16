Şandeya Îmraliyê bi Efkan Ala û Abdullah Guler re civiya
Di civînê de mijarên ku di rojevê de ne hatine nirxandin.
Şandeya DEM Partiyê ya Îmraliyê Pervîn Buldan û Mîthat Sancar bi Wekîlê Serokê Giştî yê AKPê Efkan Ala û Serokê Koma AKPê Abdullah Guler re hevdîtin kir.
Şandeya DEM Partiyê ku ji parlamenter Pervîn Buldan û Mithat Sancar pêk tên bi Cîgirê Serokê Giştî yê AKPê Efkan Ala û Serokê Koma AKPê Abdullah Guler re hevdîtin kir.
Her weha diyar bû ku di hevdîtinê de mijarên di rojevê de hatine nirxandin.
Diviyabû di nava rojê de hevdîtin pêk bihata. Lê belê hat ragihandin ku ji ber bernameyên bîranîna 15ê Tîrmehê, Efkan Ala tenê bi Buldan û Sancar re hevdîtin kir. Numan Kurtulmuş ê ku hatibû ragihandin dê beşdarî hevdîtinê bibe, di hevdîtinê de amade nebû.
(AY)
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.