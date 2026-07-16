TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 16.07.2026 09:44 16 Tîrmeh 2026 09:44
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 16.07.2026 09:54 16 Tîrmeh 2026 09:54
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Şandeya Îmraliyê bi Efkan Ala û Abdullah Guler re civiya

Di civînê de mijarên ku di rojevê de ne hatine nirxandin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Şandeya Îmraliyê bi Efkan Ala û Abdullah Guler re civiya
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Şandeya DEM Partiyê ya Îmraliyê Pervîn Buldan û Mîthat Sancar bi Wekîlê Serokê Giştî yê AKPê Efkan Ala û Serokê Koma AKPê Abdullah Guler re  hevdîtin kir.

Şandeya DEM Partiyê ku ji parlamenter Pervîn Buldan û Mithat Sancar pêk tên bi Cîgirê  Serokê Giştî yê AKPê Efkan Ala û Serokê Koma AKPê Abdullah Guler re hevdîtin kir.

Her weha diyar bû ku di hevdîtinê de mijarên di rojevê de hatine nirxandin. 

Diviyabû di nava rojê de hevdîtin pêk bihata. Lê belê hat ragihandin ku ji ber bernameyên bîranîna 15ê Tîrmehê, Efkan Ala tenê bi Buldan û Sancar re hevdîtin kir.  Numan Kurtulmuş ê ku hatibû ragihandin dê beşdarî hevdîtinê bibe, di hevdîtinê de amade nebû.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
şandeya îmraliyê Dem Partî efkan ala
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê