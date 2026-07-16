TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 16.07.2026 13:29 16 Tîrmeh 2026 13:29
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 16.07.2026 13:31 16 Tîrmeh 2026 13:31
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Şandeya Îmraliyê bi Devlet Bahçelî re civiya

Şandeyê, duh êvarê jî bi Cîgirê Serokê Giştî yê AKPê Efkan Ala re hevdîtinek kiribû.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Şandeya Îmraliyê bi Devlet Bahçelî re civiya
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Endamên Heyeta DEM Partiyê yên Îmraliyê Pervîn Buldan û Mîthat Sancar bi Serokê Giştî yê MHPê Devlet Bahçelî re civiyan.

Endamên Heyeta DEM Partiyê ya Îmraliyê ku ji parlamenter Pervîn Buldan û Mîthat Sancar pêk tên tekildarî pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk bi Serokê Giştî yê MHPê Devlet Bahçelî re li meclise civiyan.

Şandeya Îmraliyê bi Efkan Ala û Abdullah Guler re civiya
Şandeya Îmraliyê bi Efkan Ala û Abdullah Guler re civiya
Îro 09:44

Civîn, ji ber ku yekser piştî hevdîtina duh (15'ê Tîrmehê) ya şandeyê ya ligel AKPê pêk hat, bal kişand.

Hat diyarkirin ku di hevdîtinan de rewşa dawî ya di pêvajoyê de hatiye nirxandin.

Nûçegihana CNN Turkê Melike Gorur Demirkiranê ji bo hûrguliyên civînê wiha gotiye:

“Ev hevdîtineke surprîz bû. Di xala ku îro pê re rû bi rû ne de, divê mirov balê bikişîne ser ku di pêvajoyê de lezdaneke girîng çêbûye. Piştî hevdîtina ku ligel Devlet Bahçeli pêk hat, em ê naveroka hevdîtina îro û xala dawî ya di pêvajoyê de gihîştinê, ji Şandeya Îmraliyê jî bipirsin."

(TY/AY)




Cihê Nûçeyê
Stenbol
şandeya îmraliyê bahçelî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê