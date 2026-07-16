Şandeya Îmraliyê bi Devlet Bahçelî re civiya
Endamên Heyeta DEM Partiyê yên Îmraliyê Pervîn Buldan û Mîthat Sancar bi Serokê Giştî yê MHPê Devlet Bahçelî re civiyan.
Endamên Heyeta DEM Partiyê ya Îmraliyê ku ji parlamenter Pervîn Buldan û Mîthat Sancar pêk tên tekildarî pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk bi Serokê Giştî yê MHPê Devlet Bahçelî re li meclise civiyan.
Şandeya Îmraliyê bi Efkan Ala û Abdullah Guler re civiya
Civîn, ji ber ku yekser piştî hevdîtina duh (15'ê Tîrmehê) ya şandeyê ya ligel AKPê pêk hat, bal kişand.
Hat diyarkirin ku di hevdîtinan de rewşa dawî ya di pêvajoyê de hatiye nirxandin.
Nûçegihana CNN Turkê Melike Gorur Demirkiranê ji bo hûrguliyên civînê wiha gotiye:
“Ev hevdîtineke surprîz bû. Di xala ku îro pê re rû bi rû ne de, divê mirov balê bikişîne ser ku di pêvajoyê de lezdaneke girîng çêbûye. Piştî hevdîtina ku ligel Devlet Bahçeli pêk hat, em ê naveroka hevdîtina îro û xala dawî ya di pêvajoyê de gihîştinê, ji Şandeya Îmraliyê jî bipirsin."
(TY/AY)