Şandeya DEM Partiyê ji Îmraliyê vegeriya
Şandeya DEM Partiyê ya Îmraliyê herî dawî di 20ê Tîrmehê de bi Abdullah Ocalan re hevdîtin kiribû. Hevdîtina îro 3 saetan dewam kiriye. Şande dê têkildarî hevdîtinê sibê daxuyanî bide.
Şandeya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) ya Îmraliyê ku ji parlamenter Pervîn Buldan, Mîthat Sancar û parêzer Faîk Ozgur Erol pêk tê îro ji bo hevdîtina bi Abdullah Ocalan re pêk bîne çûbû Girava Îmraliyê.
Abdullah Ocalan: Divê pêvajoya hiqûqî û qanûnî dest pê bike
21 Tîrmeh 2026
Şande piştî hevdîtina 3 saetan, ji Îmraliyê vegeriya. Li gorî daxuyaniya DEM Partiyê dê sibê derbarê hevdîtinê de daxuyaniyeke nivîskî were dayîn.
Şandeyê herî dawî di 20ê Tîrmehê de bi Abdullah Ocalan re hevdîtin kiribû.
Şandeya DEM Partiyê ji bo bi Ocalan re bicive çû Îmraliyê
20 Tîrmeh 2026
(AY)
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.