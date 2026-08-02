TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 02.08.2026 21:02 2 Tebax 2026 21:02
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 02.08.2026 21:08 2 Tebax 2026 21:08
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Şandeya DEM Partiyê ji Îmraliyê vegeriya

Şandeya DEM Partiyê ya Îmraliyê herî dawî di 20ê Tîrmehê de bi Abdullah Ocalan re hevdîtin kiribû. Hevdîtina îro 3 saetan dewam kiriye. Şande dê têkildarî hevdîtinê sibê daxuyanî bide.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Şandeya DEM Partiyê ji Îmraliyê vegeriya
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Şandeya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) ya Îmraliyê ku ji parlamenter Pervîn Buldan, Mîthat Sancar û parêzer Faîk Ozgur Erol pêk tê îro ji bo hevdîtina bi Abdullah Ocalan re pêk bîne çûbû Girava Îmraliyê. 

Abdullah Ocalan: Divê pêvajoya hiqûqî û qanûnî dest pê bike
Abdullah Ocalan: Divê pêvajoya hiqûqî û qanûnî dest pê bike
21 Tîrmeh 2026

Şande piştî hevdîtina 3 saetan, ji Îmraliyê vegeriya. Li gorî daxuyaniya DEM Partiyê dê sibê derbarê hevdîtinê de daxuyaniyeke nivîskî were dayîn.

Şandeyê herî dawî di 20ê Tîrmehê de bi Abdullah Ocalan re hevdîtin kiribû.

Şandeya DEM Partiyê ji bo bi Ocalan re bicive çû Îmraliyê
Şandeya DEM Partiyê ji bo bi Ocalan re bicive çû Îmraliyê
20 Tîrmeh 2026

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
şandeya îmraliyê abdullah ocalan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê