DEM Parti İmralı Heyeti yarın açıklama yapacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı Adası’na doğru hareket etti. Heyet, İmralı'da yaptıkları görüşmenin ardından adadan döndü.

İmralı Heyeti, 3 saat süren görüşmeye ilişkin yarın açıklama yapacak.

20 Temmuz'da 5 saat süren bir görüşme yapılmıştı

Heyet, en son 20 Temmuz’da Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. 5 saat süren görüşmede “çerçeve yasa”ya dair tartışmalar yürütülmüştü. Görüşmeye devlet heyeti de katdığı belirtilmişti.

TBMM Başkanu Numan Kurtulmuş, çerçeve yasaya ilişkin dün yaptığı açıklamada, yasanın önümüzdeki hafta parlamentoya geleceğini açıklamıştı.

(FY)