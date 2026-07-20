Şandeya DEM Partiyê ji bo bi Ocalan re bicive çû Îmraliyê
Endamên Şandeya DEM Partiyê Pervîn Buldan, Mîthat Sancar û Ozgur Faîk Erol ji bo bi Abdullah Ocalan re hevdîtinê pêk bîne, çûn Girava Îmraliyê.
Şandeya Îmraliyê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) ku ji Pervîn Buldan, Mithat Sancar û Faik Ozgur Erol pêk tê, herî dawî di 24ê Gulanê de bi Ocalan re hevdîtin kiribûn.
Endamên Şandeya DEM Partiyê Pervîn Buldan, Mîthat Sancar û Ozgur Faîk Erol ji bo bi Abdullah Ocalan re hevdîtinê pêk bîne, çûn Girava Îmraliyê.
Şandeya Îmraliyê dê di 23ê Tîrmehê de bi Abdullah Ocalan re bicive
17 Tîrmeh 2026
Agahiya çûna şandeyê di saet 12.00an de Buroya Çapemeniyê ya DEM Partiyê ragihand.
Têkildarî hevdîtinê heta niha daxuyaniyek berfireh nehatiye dayîn.
(TY/AY)
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.