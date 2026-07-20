TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 20.07.2026 12:11 20 Tîrmeh 2026 12:11
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 20.07.2026 12:14 20 Tîrmeh 2026 12:14
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Şandeya DEM Partiyê ji bo bi Ocalan re bicive çû Îmraliyê

Endamên Şandeya DEM Partiyê Pervîn Buldan, Mîthat Sancar û Ozgur Faîk Erol ji bo bi Abdullah Ocalan re hevdîtinê pêk bîne, çûn Girava Îmraliyê.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Şandeya DEM Partiyê ji bo bi Ocalan re bicive çû Îmraliyê
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Şandeya Îmraliyê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) ku ji Pervîn Buldan, Mithat Sancar û Faik Ozgur Erol pêk tê, herî dawî di 24ê Gulanê de bi Ocalan re hevdîtin kiribûn.

Endamên Şandeya DEM Partiyê Pervîn Buldan, Mîthat Sancar û Ozgur Faîk Erol ji bo bi Abdullah Ocalan re hevdîtinê pêk bîne, çûn Girava Îmraliyê.

Şandeya Îmraliyê dê di 23ê Tîrmehê de bi Abdullah Ocalan re bicive
Şandeya Îmraliyê dê di 23ê Tîrmehê de bi Abdullah Ocalan re bicive
17 Tîrmeh 2026

Agahiya çûna şandeyê di saet 12.00an de Buroya Çapemeniyê ya DEM Partiyê ragihand.

Têkildarî hevdîtinê heta niha daxuyaniyek berfireh nehatiye dayîn.

(TY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
abdullah ocalan şandeya îmraliyê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê