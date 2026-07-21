Abdullah Ocalan: Divê pêvajoya hiqûqî û qanûnî dest pê bike
Şandeya DEM Partiyê ya Îmraliyê ku ji Pervîn Buldan, Mîthat Sancar û Faîk Ozgur Erol pêk tê, duh bi Abdullah Ocalan re li Girava Îmraliyê hevdîtinek pêk anî. Hevdîtinê 5 saetan berdewam kir.
Şandeya DEM Partiyê ji bo bi Ocalan re bicive çû Îmraliyê
Şandeyê têkildarî hevdîtina bi Abdullah Ocalan re daxuyaniyeke niviskî belav kir. Daxuyanî weha ye:
"Ji çapemenî û raya giştî re,
Weke Heyeta Îmraliyê ya DEM Partiyê piştî demeke dirêj me bi Birêz Abdullah Ocalan re hevdîtineke berfireh pêk anî. Di civînê de mijarên; bûyerên siyasî yên li herêmê, avakirina civaka demokratîk, qonaxa heyî ya pêvajoya aştiyê û rê, rêbaz û şêweyê qanûna çarçoveyê bi berfirehî hate nirxandin.
Di hevdîtinê de Birêz Ocalan ev nirxandin kir ku bi raya giştî re bêne parvekirin:
"Biryardariya me dewam dike ku li gorî ruhê banga 27'ê Sibatê gavê biavêje û pirsgirêkê di nava hiqûqa xwişk û biratiyê de çareser bike. Em li ber wê qonaxê ne ku hevgirtin û tifaqa dîrokî ya Kurd-Tirk derbasî ser zemîneke hiqûqî bikin ku ev tifaq li Anatoliyê heqîqeteke dîrokî ye û di hemû qonaxên krîtîk de ji hev cuda nebû. Heqîqeta 'Eger tu Kurd ji Tirk cuda bike Kurd namîne, eger tu rabe Tirk ji Kurd cuda bike Tirk namîne' afirandina hiqûqa wekheviyê û jiyaneke hevpar ferz dike.
Dem hatiye ku zemîneke qanûnî bê ava kirin ku hesasiyeta aliyan li ber çavan digire. Em zanibin ku vekirina vê rêyê ya bi sebir firsendeke dîrokî ye nêzîkatiyên ji rêzê, sivik, teng û xizmetê ji paşerojê re nakin biterikînin û bi hev re jiyana hevpar ava bikin. Di çarçoveya rapora ku Komîsyona Demokrasî, Xwişk-Biratî û Piştevaniya Mîllî ya li TBMM'ê hate amade kir, ji bo pêvajoyeke qanûnî û hiqûqî destpê bike, ji bo şer û çek bi temamî ji dewrê bêne derxistin, ji bo rûpeleke nipînû bê vekirin çi ji destê kê tê divê bike.
Tifaqa Kurd-Tirk hîmê esasî yê paşeroja hevpar a Anatoliyê ye. Di her gava ku bê avêtin de divê em çanda vê xakê ji xwe re bikin esas. Pêkan e ku bi sererastkirinên qanûnî ev tifaq bi garantiya hiqûqî bê mayindekirin û li komareke demokratîk bi rengekî azad û wekhev bijîn. Divê hiqûqa negatîf veguhere hiqûqa pozîtîf.
Dîrok firsendekê dide me ku em jiyaneke hevpar ava bikin, di nava edalet û wekheviyê de rûpelekî nû vekin. Baweriya min tam e ku em ê bi hev re vê firsendê bi kar bînin, binirxînin."
Weke heyet em vê banga dîrokî ya Birêz Ocalan dîrokî dibînin û careke din destnîşan dikin ku em bi biryar in ku di serî de TBMM bi hemû saziyên pêwendîdar re diyaloga çêker dewam bikin, pêvajoyê ji bo wergirtina encamê bi pêş ve bibin û li ser bingeha hiqûqa xwişk û biratiyê bigihêjin çareseriyeke mayinde.
Heyeta Îmraliyê ya DEM Partiyê
21'ê Tîrmeha 2026."
(AY)