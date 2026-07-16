TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 16.07.2026 15:09 16 Tîrmeh 2026 15:09
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 16.07.2026 15:14 16 Tîrmeh 2026 15:14
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Rojnameger Muslum Koyun serbest bû

Edîtorê ETHAyê Muslum Koyun di 3ê Sibatê de hatibû desteserkirin û piştre dadgehê biryara girtina wî dabû. Koyun di daneşîna duyemîn de serbest bû.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Rojnameger Muslum Koyun serbest bû
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Danişîna 2emîn a doza edîtorê Ajansa Nûçeyan a Etkînê(ETHA) Muslum Koyun li Edliyeya Stenbolê ya li Çaglayanê di 22emîn Dadgeha Cezayê Giran de pêk hat. Endam û rêveberên ESP, SGDF, partiyên siyasî, parêzer û gelek kes li edliyeyê amade bûn.

Rojnamegeran li Taksîmê daxuyanî dan: Divê hemû rojnamegerên girtî werin berdan
Rojnamegeran li Taksîmê daxuyanî dan: Divê hemû rojnamegerên girtî werin berdan
11 Hezîran 2026
Polîsan di 3ê Sibatê de li dijî Partiya Sosyalîst a Bindestan (ESP), Meclisên Jinên Sosyalîst (SKM), Federasyona Komeleyên Ciwanên Sosyalîst (SGDF), DÎSK/LÎMÎTER-ÎŞ, Polen Ekolojî û BEKSAVê operasyona qirkirina siyasî lli dar xist. Di operasyonê de Hevserokê ESPê Mûrat Çepnî, endamên Federasyona Komeleyên Ciwanên Sosyalîst (SGDF) û rojnameger Pinar Gayip, Elif Bayburt, Nadiye Gurbuz û Muslum Koyun jî di nav de gelek kes hatibûn desteserkirin û girtin.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Koyun di danişînê de diyar kiriye ku ew kesek sosyalîst e û xebatên wî yên polîtîk bûne mijara sûcdarkirinê.

Rojnamegerên jin name û pirtûk ji nûçegihanên ETHAyê re şand
Rojnamegerên jin name û pirtûk ji nûçegihanên ETHAyê re şand
19 Sibat 2026

Koyun tiştên ku pê tên sûcdarkirin qebûl nekir û xwe bê beraet kirin. Parêzerên Koyun jî sûcdarkirin nepejirand û daxwaza beraetê kir.

Her weha dozger jî xwest Koyun girtî bimîne.

Şandeya dadgehê derbarê Muslum Koyun de biryara berdanê da û Danişîn taloqî 27ê Cotmehê kir.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Müslüm Koyun ESP etha dadkirina rojnamegeran
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê