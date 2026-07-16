Rojnameger Muslum Koyun serbest bû
Edîtorê ETHAyê Muslum Koyun di 3ê Sibatê de hatibû desteserkirin û piştre dadgehê biryara girtina wî dabû. Koyun di daneşîna duyemîn de serbest bû.
Danişîna 2emîn a doza edîtorê Ajansa Nûçeyan a Etkînê(ETHA) Muslum Koyun li Edliyeya Stenbolê ya li Çaglayanê di 22emîn Dadgeha Cezayê Giran de pêk hat. Endam û rêveberên ESP, SGDF, partiyên siyasî, parêzer û gelek kes li edliyeyê amade bûn.
Rojnamegeran li Taksîmê daxuyanî dan: Divê hemû rojnamegerên girtî werin berdan
11 Hezîran 2026
Polîsan di 3ê Sibatê de li dijî Partiya Sosyalîst a Bindestan (ESP), Meclisên Jinên Sosyalîst (SKM), Federasyona Komeleyên Ciwanên Sosyalîst (SGDF), DÎSK/LÎMÎTER-ÎŞ, Polen Ekolojî û BEKSAVê operasyona qirkirina siyasî lli dar xist. Di operasyonê de Hevserokê ESPê Mûrat Çepnî, endamên Federasyona Komeleyên Ciwanên Sosyalîst (SGDF) û rojnameger Pinar Gayip, Elif Bayburt, Nadiye Gurbuz û Muslum Koyun jî di nav de gelek kes hatibûn desteserkirin û girtin.
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Koyun di danişînê de diyar kiriye ku ew kesek sosyalîst e û xebatên wî yên polîtîk bûne mijara sûcdarkirinê.
Rojnamegerên jin name û pirtûk ji nûçegihanên ETHAyê re şand
19 Sibat 2026
Koyun tiştên ku pê tên sûcdarkirin qebûl nekir û xwe bê beraet kirin. Parêzerên Koyun jî sûcdarkirin nepejirand û daxwaza beraetê kir.
Her weha dozger jî xwest Koyun girtî bimîne.
Şandeya dadgehê derbarê Muslum Koyun de biryara berdanê da û Danişîn taloqî 27ê Cotmehê kir.
(EMK/AY)
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.