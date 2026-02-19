TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 19.02.2026 08:19 19 Sibat 2026 08:19
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 19.02.2026 08:26 19 Sibat 2026 08:26
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Rojnamegerên jin name û pirtûk ji nûçegihanên ETHAyê re şand

MKGê li Amedê û Stenbolê bi armanca piştgiriyê ji bo nûçegihanên ETHAyê name û kart şand girtîgehê.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Komeleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê (MKG) bi armanca piştgiriya nûçegihanên Ajansa Nûçeyan a Etkînê (ETHA) Pinar Gayip, Nadiye Gurbuz û Elîf Bayburt ên di operasyona li dijî Partiya Sosyalîst a Bindestan (ESP) de di 3yê Sibatê de hatibûn desteserkirin û di 5ê Sibatê de hatibûn girtin, kart û name şand. Nûçegihanên ETHAyê li Girtîgeha Bakirkoyê girtî ne.

Endamên MKGê yên li Stenbolê dixebitin ji bo piştevaniyê bide ETHAyê li postexaneya Beyogluyê name û kart şandin ji nûçegihanan re.

Endam û rêveberên MKGê ji bo hevgirtina bi rojnameger Pinar Gayip, Nadiye Gurbuz û Elîf Bayburt ku di 5ê Sibatê de hatin girtin, name û pirtûk şandin.

Rojnamegerên li avahiya MKGê kom bûn û paşê çûn postxaneya li navçeya Sûrê ya Amedê û name û pirtûk şandin.

Cihê Nûçeyê
Stenbol
etha ESP Girtina Rojnamegerên Jin MKGP
