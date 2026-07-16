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YT: Yayın Tarihi: 16.07.2026 14:48 16 Temmuz 2026 14:48
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.07.2026 14:54 16 Temmuz 2026 14:54
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ETHA Editörü Müslüm Koyun hakkında tahliye kararı

Hafta başından bu yana devam eden kısıtlama nedeniyle adliye halka ve turkuaz basın kartı olmaya gazetecilere kapalı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
ETHA Editörü Müslüm Koyun hakkında tahliye kararı
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Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Müslüm Koyun'un "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla yargılandığı davanın 2’nci duruşması Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada Koyun ve avukatları hazır bulundu. Duruşma kimlik tespitinin ardından başladı.

MA’nın haberine göre, duruşmada söz alan Koyun, sosyalist biri olduğunu belirtti ve politik faaliyetlerinin suçlama konusu yapıldığını söyledi.

Koyun, suçlamaları reddetti, beraat talep etti. Koyun’un avukatı da suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. 

İddia makamı ise Koyun’un tutukluluğuna devam kararı verilmesini istedi. 

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Koyun hakkındaki başka bir dosyayla mevcut dosyanın birleştirilmesine karar verdi. Heyet, ayrıca Koyun’un tahliyesine karar verdi. Duruşma 27 Ekim tarihine ertelendi. 

Ayrıca İstanbul Adliyesi’nin etrafı bariyerlerle kapatılarak, girişlere kısıtlama getirildi. Hafta başından bu yana devam eden kısıtlama nedeniyle adliye halka ve turkuaz basın kartı olmaya gazetecilere kapalı.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Müslüm Koyun ifade özgürlüğü etha ETHA Ajansı
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