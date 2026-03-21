Ana Sayfa
YT: Yayın Tarihi: 21.03.2026 11:38 21 Mart 2026 11:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.03.2026 15:43 21 Mart 2026 15:43
Okuma Okuma:  1 dakika

Donald Trump: İran’la ateşkes istemiyorum

Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı, İran’la ilgili “Tek yaptıkları boğazı tıkamak. Askeri açıdan bakıldığında işleri bitik,” dedi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, “karşı tarafı kelimenin tam anlamıyla yok etmekte olduklarını” iddia ederek bu koşullarda ateşkes istemediğini söyledi.

Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran’la ateşkes ve diyalog ihtimaline ilişkin, “Ateşkes yapmak istemiyorum. Karşı tarafı yok ederken ateşkes yapmazsınız,” ifadelerini kullandı.

İsrail’in saldırıları ABD ile eş zamanlı sonlandırmaya hazır olup olmadığı sorusuna ise Trump, “Sanırım öyle. İlişkimiz çok iyi. Aşağı yukarı benzer şeyler istiyoruz. İkimiz de zafer istiyoruz,” yanıtını verdi.

Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin saldırıların ardından sert şekilde düştüğünü belirten Trump, ABD’nin bu hattı kullanmadığını savunarak Avrupa, Güney Kore, Japonya ve Çin’in sürece “müdahil olması gerektiğini” söyledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, İran’ın askeri kapasitesine ilişkin de konuşan Trump, “Tek yaptıkları boğazı tıkamak. Askeri açıdan bakıldığında işleri bitik,” dedi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırılar başlattı.

İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran’ın ruhani lideri Ali Hamaney dahil çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.

İranlı yetkililere göre saldırılarda ölü sayısı 1348’i, yaralı sayısı ise 17 bini aştı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları donald trump İran Hürmüz Boğazı
