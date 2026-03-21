Donald Trump: İran’la ateşkes istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, “karşı tarafı kelimenin tam anlamıyla yok etmekte olduklarını” iddia ederek bu koşullarda ateşkes istemediğini söyledi.

Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran’la ateşkes ve diyalog ihtimaline ilişkin, “Ateşkes yapmak istemiyorum. Karşı tarafı yok ederken ateşkes yapmazsınız,” ifadelerini kullandı.

İsrail’in saldırıları ABD ile eş zamanlı sonlandırmaya hazır olup olmadığı sorusuna ise Trump, “Sanırım öyle. İlişkimiz çok iyi. Aşağı yukarı benzer şeyler istiyoruz. İkimiz de zafer istiyoruz,” yanıtını verdi.

Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin saldırıların ardından sert şekilde düştüğünü belirten Trump, ABD’nin bu hattı kullanmadığını savunarak Avrupa, Güney Kore, Japonya ve Çin’in sürece “müdahil olması gerektiğini” söyledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, İran’ın askeri kapasitesine ilişkin de konuşan Trump, “Tek yaptıkları boğazı tıkamak. Askeri açıdan bakıldığında işleri bitik,” dedi.