Donald Trump: İran’la ateşkes istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, “karşı tarafı kelimenin tam anlamıyla yok etmekte olduklarını” iddia ederek bu koşullarda ateşkes istemediğini söyledi.
Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran’la ateşkes ve diyalog ihtimaline ilişkin, “Ateşkes yapmak istemiyorum. Karşı tarafı yok ederken ateşkes yapmazsınız,” ifadelerini kullandı.
İsrail’in saldırıları ABD ile eş zamanlı sonlandırmaya hazır olup olmadığı sorusuna ise Trump, “Sanırım öyle. İlişkimiz çok iyi. Aşağı yukarı benzer şeyler istiyoruz. İkimiz de zafer istiyoruz,” yanıtını verdi.
Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin saldırıların ardından sert şekilde düştüğünü belirten Trump, ABD’nin bu hattı kullanmadığını savunarak Avrupa, Güney Kore, Japonya ve Çin’in sürece “müdahil olması gerektiğini” söyledi.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, İran’ın askeri kapasitesine ilişkin de konuşan Trump, “Tek yaptıkları boğazı tıkamak. Askeri açıdan bakıldığında işleri bitik,” dedi.
ABD-İsrail’in İran’a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırılar başlattı.
İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran’ın ruhani lideri Ali Hamaney dahil çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.
İranlı yetkililere göre saldırılarda ölü sayısı 1348’i, yaralı sayısı ise 17 bini aştı. (TY)