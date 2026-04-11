DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 11.04.2026 15:28 11 Nisan 2026 15:28
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.04.2026 15:36 11 Nisan 2026 15:36
Okuma Okuma:  1 dakika

İran, 10 maddelik talebini Pakistan'a iletti

ABD ve İsrail'in ile İran arasında başlayan müzakere süreci Pakistan'da sürüyor. İran, 'kırmızı çizgilerini' ve önerilerini Pakistan'a iletti.

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı

İran, 10 maddelik talebini Pakistan'a iletti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan’da devam eden müzakere görüşmelerine ilişkin, ülkesinin 10 maddelik önerisinin Pakistan’a iletildiğini söyledi.

Sözcü Bekayi, Pakistan’da İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerin devam ettiğini belirten Bekayi, "İran’ın 10 maddelik önerisi Pakistan’a iletildi. Diplomasi alanından başı dik şekilde çıkmayı umuyoruz." dedi.

Bekayi, diplomatik faaliyet yürüttüklerini ancak askeri olarak da teyakkuzda olduklarını vurgulayarak, olası ateşkes ihlallerini de yakından takip ettiklerini ve Lübnan’da bulunan İran Büyükelçiliği ile irtibat halinde olduklarını belirtti.

İran devlet televizyonu ise Tahran'ın Pakistan aracılığıyla yapılan görüşmelerde "kırmızı çizgilerini" belirlediğini ve bu çizgilerin, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, savaş tazminatları, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasıyla ilgili bölgelerde gerçek ve istikrarlı bir ateşkes olduğunu" aktardı.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
İran Pakistan İsrail
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Pakistan’da İran-ABD görüşmeleri: İsrail’in Lübnan’a saldırıları süreci zorluyor
10 Nisan 2026
/haber/pakistanda-iran-abd-gorusmeleri-israilin-lubnana-saldirilari-sureci-zorluyor-318585
BM Lübnan Barış Gücü: Mevzilerimize yönelik saldırılar savaş suçu sayılabilir
10 Nisan 2026
/haber/bm-lubnan-baris-gucu-mevzilerimize-yonelik-saldirilar-savas-sucu-sayilabilir-318575
Reuters: Pakistan, İran ve ABD'ye iki aşamalı ateşkes planı sundu
6 Nisan 2026
/haber/reuters-pakistan-iran-ve-abd-ye-iki-asamali-ateskes-plani-sundu-318383
