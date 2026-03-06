ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 06.03.2026 11:00 6 Mart 2026 11:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.03.2026 17:53 6 Mart 2026 17:53
Okuma Okuma:  1 dakika

ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 7. GÜN

İran: Hiçbir koşulda ateşkes ya da müzakere ilan etmeyeceğiz

ABD ve İsrail ordularının İran’a karşı başlattığı saldırıların yedinci gününde yaşanan gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İran: Hiçbir koşulda ateşkes ya da müzakere ilan etmeyeceğiz
*İran'ın başkenti Tahran'daki İnkilap Meydanı, 5 Mart 2026 (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı saldırılar, yedinci gününde (6 Mart) devam ediyor.

İsrail savaş uçakları, İran ve Lübnan’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken, İran güçleri ise İsrail’e ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarının yanı sıra Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarındaki İranlı Kürt gruplara ait üsleri de hedef alıyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump “İran’ın yalnızca koşulsuz olarak teslimiyetini” kabul edeceklerini söyledi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi ise “Hiçbir koşulda ateşkes ya da müzakere ilan etmeyeceğiz” dedi.

Saldırıların ilk gününde, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu çok sayıda İranlı üst düzey yetkili öldürülmüştü. ABD, İran’a yönelik saldırılarına “Destansı Gazap Operasyonu” (Operation Epic Fury) adını verirken, İsrail de saldırıları “Aslanın Kükremesi Operasyonu” (Operation Roaring Lion) olarak adlandırdı. İran ise “Doğru Vaat-4” (Va’ad es-Sadık-4) adıyla misilleme saldırıları başlattı.

Saldırıların yedinci gününde yaşanan gelişmeleri canlı blog sayfamızda dakika dakika aktarıyoruz.

İsrail ordusundan Tahran ve Beyrut’a yoğun hava saldırıları
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 6. GÜN
İsrail ordusundan Tahran ve Beyrut’a yoğun hava saldırıları
5 Mart 2026
Görseli Büyüt
*İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi. (Fotoğraf: Mehr)
*İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi. (Fotoğraf: Mehr)

17.30 | Azizi: “Hiçbir şekilde ateşkes ilan etmeyeceğiz”

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, başkent Tahran’da, İmam Humeyni Büyük Musalla Camisi’nde ​​​​​​​kılınan cuma namazının ardından ABD ve İsrail aleyhine düzenlenen gösteriler sırasında konuştu.

Ülkesinde tüm yetkililerin Ali Hamaney’in yolunu takip etmesi ve sahada yer alarak halk ile iç içe olması gerektiğini belirten Azizi, “Hiçbir koşulda ateşkes ya da müzakere ilan etmeyeceğiz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da bugün yaptığı açıklamada, “İran’ın yalnızca koşulsuz olarak teslimiyetini” kabul edeceklerini söylemişti.
Görseli Büyüt

16.43 | PAK: “İran dron saldırısında dört peşmerge öldü”

IKBY’nin Erbil vilayetindeki Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) üssüne yönelik füze ve kamikaze dron saldırılarında dört peşmergenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Middle East Eye’dan Wladimir van Wilgenburg’a konuşan PAK Sözcüsü Halil Nadiri, “ABD, bölgeyi, kendi güçlerini ve müttefiklerini korumak amacıyla Erbil’de hava savunma sistemlerini takviye etti” dedi.

Görseli Büyüt
*İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin X hesabından (@PDKIenglish) yaptığı paylaşım.
*İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin X hesabından (@PDKIenglish) yaptığı paylaşım.

16.12 | PDK-İ: İran, üssümüze füze ve dron saldırıları düzenledi

İran Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-İ), İran’ın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarında bulunan bir üssüne yedi füze ve birkaç kamikaze dronla hedef aldığını duyurdu.

PDK-İ, X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda en az bir peşmergenin hafif yaralandığını belirtti.

“Kürtleri rahat bırakın, biz kimsenin paralı askeri değiliz”
“Kürtleri rahat bırakın, biz kimsenin paralı askeri değiliz”
Bugün 12:30
Görseli Büyüt
*Kirmanpur'un X hesabından (@HKermanpour) yaptığı paylaşım.
*Kirmanpur'un X hesabından (@HKermanpour) yaptığı paylaşım.

15.26 | “İran’da hayatını kaybedenlerin 200’ü 18 yaşın altında”

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD-İsrail saldırılarında yaralanan 2000’den fazla kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

Toplam ölü ve yaralı sayısını paylaşmayan Kirmanpur, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Mart Cuma günü saat 12.00 itibarıyla hayatını kaybedenlerin 200’ünün 18 yaşın altında olduğunu ve en küçüğünün 8 aylık bir bebek olduğunu belirtti.

Kirmanpur ayrıca, “8 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 30 sağlık çalışanı yaralandı. 11 hastane füzelerden etkilendi, 8 acil sağlık noktası hasar gördü, 12 ambulans ağır hasar aldı” dedi ve ekledi: “Siviller, çocuklar ve sağlık kuruluşları askerî hedef değildir. Uluslararası toplum sessiz kalmamalıdır.”

Görseli Büyüt

15.13 | Bahreyn’de üç bina isabet aldı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran’ın son saldırılarında başkent Manama’da isabet alan yerler hakkında bilgi verildi.

Manama’da bir otel ile iki konutun isabet aldığı belirtilen açıklamada, olayda maddi zarar meydana geldiği, can kaybı ve yaralanma olmadığı, vurulan bir binada çıkan yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Görseli Büyüt
*Ceyhun Bayramov. (Fotoğraf: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı)
*Ceyhun Bayramov. (Fotoğraf: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı)

13.06 | Azerbaycan, İran’daki diplomatik misyonunu tahliye edecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Başkonsolosluğu personelinin tahliye edileceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Bakan Bayramov, “Güvenlik nedeniyle İran’daki diplomatik misyonumuzun tam tahliyesi hususunda karar alındı. Tahran Büyükelçiliğimiz ve Tebriz Başkonsolosluğumuz personeli tahliye edilecek. İnsanlarımızın hayatını riske atamayız” ifadelerini kullandı.

Aliyev, İHA saldırısıyla ilgili Tahran yönetiminden açıklama talep etti
Aliyev, İHA saldırısıyla ilgili Tahran yönetiminden açıklama talep etti
5 Mart 2026
Görseli Büyüt
*Görsel, İsrail’in ‘Tzofar’ adlı erken uyarı sistemi uygulamasından alınmıştır.
*Görsel, İsrail’in ‘Tzofar’ adlı erken uyarı sistemi uygulamasından alınmıştır.

11.20 | İran’dan İsrail’e misilleme saldırıları

İran, İsrail’e füze saldırısı başlattığını açıklarken, İsrail ordusu da İran’dan İsrail’e doğru füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin önleme yapmaya çalıştığını duyurdu.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, füzelerin ulaşmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'de alarmlar devreye girerken gökyüzünde birçok patlama meydana geldi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre yaralı tespit edilmediğini açıkladı.

Görseli Büyüt

10.45 | İran’ın Şiraz kentine saldırılarında 20 kişi öldü

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, Fars eyalet Vali Yardımcısı Celil Hüseyni, “Şiraz kentinde Zibaşehr Parkı civarına yapılan saldırıda 20 sivil hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı” dedi.

Hüseyni, saldırıda Şiraz’daki 115. Acil Durum Merkezi’nin tamamen yıkıldığını, belediye müştemilatının zarar gördüğünü belirtti.

Öte yandan Fars Acil Durum Birimi Başkanı Dr. Mesud Abid, 115. Acil Durum Merkezi’nde görev yapan 2 sağlık çalışanının öldüğünü ifade etti.

Görseli Büyüt
*Saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin cenaze töreni, 3 Mart 2026. (Fotoğraf: AA)
*Saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin cenaze töreni, 3 Mart 2026. (Fotoğraf: AA)

10.40 | UNICEF’ten İran açıklaması

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), ABD-İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılarda yaklaşık 180 çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, savaşın çocuklar üzerindeki ölümcül etkilerinden endişe duyulduğunu açıkladı.

Açıklamada, “Uluslararası insancıl hukuk kapsamında çocuklar ve okullar korunmalı ve güvenli sığınaklar olmalıdır.” ifadesine yer verildi.

İran’da Minab okul saldırısında ölen çocuklar için cenaze töreni
İran’da Minab okul saldırısında ölen çocuklar için cenaze töreni
3 Mart 2026
Görseli Büyüt
*İsrail savaş uçaklarının, Beyrut’un güney banliyösüne yönelik saldırıları sonucu bölgeden dumanlar yükseldi, 6 Mart 2026. (Fotoğraf: AA)
*İsrail savaş uçaklarının, Beyrut’un güney banliyösüne yönelik saldırıları sonucu bölgeden dumanlar yükseldi, 6 Mart 2026. (Fotoğraf: AA)

10.25 | İsrail’den Lübnan’a yeni hava saldırıları

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail savaş uçakları bugün Lübnan’ın güneyindeki Sarifa, Ayta Şaab, Tulin, Suvana, Mecdel Silim, Ankun, Hiyam ve Kallaviye beldelerini hedef aldı.

İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Baalbak bölgesindeki Dors beldesine de saldırı düzenledi.

Görseli Büyüt
*İran Kızılayı'nın X hesabından (@Iranian_RCS) yaptığı paylaşım.
*İran Kızılayı'nın X hesabından (@Iranian_RCS) yaptığı paylaşım.

10.00 | İran Kızılayı: Saldırılarda 4 binden fazla sivil bina zarar gördü

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, “[ABD-İsrail saldırılarında] Şu ana kadar 3 bin 646 konut ve sivil yapı saldırıya uğradı ve 528 ticari birim tamamen yok edildi” dedi.

Saldırılarda üç hastanenin faaliyet dışı kaldığını belirten İranlı yetkili, 14 sağlık merkezinin hasar gördüğünü kaydetti.

Görseli Büyüt
*(Soldan sağa) Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Mesud Pezeşkiyan ve Ayetullah Ali Rıza Arafi. (Fotoğraf: IRNA)
*(Soldan sağa) Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Mesud Pezeşkiyan ve Ayetullah Ali Rıza Arafi. (Fotoğraf: IRNA)

09.10 | İran’da kritik toplantı

İran devlet televizyonuna göre, Geçici Liderlik Konseyi, yeni lider seçimine ilişkin programı yapmak için 4’üncü kez bir araya geldi.

Konsey; İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve Düzenin Yararını Teşhis Konseyi’nin seçtiği Ayetullah Ali Rıza Arafi’den oluşuyor.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de katıldığı toplantında, lider seçimi için Uzmanlar Meclisi’nin toplanması ve gelecekteki liderin tanıtımına ilişkin planlama yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde, Uzmanlar Meclisi üyelerinin online toplantı yaptıkları ve Ali Hamaney’in oğlu Müçteba Hamaney’in yeni lider olarak seçildiği iddiaları öne sürülmüştü. ABD Başkanı Donald Trump ise İran’da yeni lider olarak Mücteba Hamaney’in öne çıkmasının kabul edilemez olduğunu söylemişti.

İran: "Uzmanlar", öldürülen Ayetullah Ali Hamaney yerine oğlu Müçteba'yı getirdi
İran: "Uzmanlar", öldürülen Ayetullah Ali Hamaney yerine oğlu Müçteba'yı getirdi
4 Mart 2026
Görseli Büyüt
*Saraya Evliya ed-Dem'in Telegram hesabından paylaşılan açıklama.
*Saraya Evliya ed-Dem'in Telegram hesabından paylaşılan açıklama.

05.30 | Ürdün’e İHA saldırısı düzenlendi

Irak’taki İran destekli grupların şemsiye örgütü “Irak’taki İslami Direniş” bünyesindeki Saraya Evliya ed-Dem, Ürdün’de önemli bir hedefe yönelik İHA saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Örgütün Telegram hesabından yapılan açıklamada, saldırının İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesine misilleme olarak yapıldığı belirtildi.

Ürdün’ün Akabe bölgesinde bu sabah saldırı sirenleri çalarken, Amman makamları konuya ilişkin açıklama yapmadı. Öte yandan ABD ordusu da saldırı iddiasını doğrulamadı.​​​​​​​

Görseli Büyüt
*İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini (Fotoğraf: defapress.ir)
*İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini (Fotoğraf: defapress.ir)

03.55 | İran Devrim Muhafızları: “Uzun süreli bir savaşa hazırız”

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, “uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını” belirterek “İran’ın yeni girişimleri ve silahları yolda ve henüz yaygın olarak kullanılmıyor” dedi.

Görseli Büyüt
*ABD güçlerinin konuşlu olduğu Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü. (Fotoğraf: KUNA)
*ABD güçlerinin konuşlu olduğu Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü. (Fotoğraf: KUNA)

02.25 | Kuveyt: “67 askerimiz yaralandı”

Kuveyt resmi ajansı KUNA’nın aktardığına göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud el-Atvan, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 212 balistik füze ve 394 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İran saldırılarının başlangıcından bu yana 67 askerin yaralandığına işaret eden Atvan, tüm yaralıların tedavi altına alındığını ve durumlarının stabil olduğunu kaydetti.

Görseli Büyüt
*İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik hava saldırısı, 5 Mart 2026 (AA)
*İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik hava saldırısı, 5 Mart 2026 (AA)

02.10 | Lübnan’da can kaybı sayısı 123’e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart’ta Lübnan’a başlattığı saldırılardaki can kayıplarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail’in 2 Mart Pazartesi sabahından 5 Mart Perşembe gece saatlerine kadar düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123’e, yaralı sayısının ise 683’e yükseldiği belirtildi.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Birimi de saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerden yaklaşık 96 bininin, açılan 441 geçici barınma merkezine yerleştirildiğini açıkladı.

Görseli Büyüt
*Trump, Beyaz Saray’da ABD futbol ligi MLS'te şampiyon olan Inter Miami takımını kabul etti, 5 Ocak 2026. (Fotoğraf: White House/X)
*Trump, Beyaz Saray’da ABD futbol ligi MLS'te şampiyon olan Inter Miami takımını kabul etti, 5 Ocak 2026. (Fotoğraf: White House/X)

01.45 | Trump’tan İran güvenlik güçlerine ‘silah bırakma’ çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın bir anlaşma yapmak için çok geç kaldığını savunarak, “İran Devrim Muhafızlarına, orduya ve polise silahlarını bırakması çağrısı yapıyorum, yoksa hepsi öldürülecek. İran halkına da ayağa kalkıp ülkelerini geri alma çağrısı yapıyorum” dedi.

Görseli Büyüt
*İran'dan fırlatılan füzeler, Batı Şeria'daki El-Halil kenti semalarında görüntülendi, 6 Mart 2026. (Fotoğraf: AA)
*İran'dan fırlatılan füzeler, Batı Şeria'daki El-Halil kenti semalarında görüntülendi, 6 Mart 2026. (Fotoğraf: AA)

00.50 | İran’dan İsrail’e yeni dalga füze saldırısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile İsrail ordularının saldırılarına karşılık İsrail'e yeni dalga füze saldırısı başlattığını duyurdu.

Açıklamada “Tel Aviv'in kalbindeki hedeflere karşı kamikaze insansız hava araçları ve füzelerin ateşlenmesiyle saldırı dalgası başlatıldı” ifadeleri kullanıldı.

Görseli Büyüt

00.20 | İsrail ordusu Beyrut’un Dahiye bölgesini bombaladı

İsrail ordusu zorla göç emri yayımladığı Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine gece saatlerinde bombaladı.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail saldırılarında Dahiye’nin Hureyk Mahallesi hedef alındı.

Kaynaklar: Anadolu Ajansı, Al Arabiya, Fars Haber Ajansı, IRNA, ISNA, NNA, Reuters, Tesnim 

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları israil ordusu abd ordusu İran Devrim Muhafızları Ordusu körfez ülkeleri
ilgili haberler
BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ TÜRK
“Silah sistemlerinde yapay zekânın kullanımından çok endişeliyiz”
Bugün 14:45
/haber/silah-sistemlerinde-yapay-zekanin-kullanimindan-cok-endiseliyiz-317444
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 7. GÜN
Grafikler ile savaşta yaşanan son durum
Bugün 08:58
/haber/grafikler-ile-savasta-yasanan-son-durum-317413
MİNAB KIZ OKULU KATLİAMI
İran Kızılayı: Okul 40 dakika arayla iki kez bombalandı
5 Mart 2026
/haber/iran-kizilayi-okul-40-dakika-arayla-iki-kez-bombalandi-317393
İran’da Kürt kimliği: Kim kimdir?
5 Mart 2026
/haber/iranda-kurt-kimligi-kim-kimdir-317349
Trump ve Netanyahu'nun İran'a saldırısı yasadışı bir saldırganlık eylemi
4 Mart 2026
/haber/trump-ve-netanyahu-nun-iran-a-saldirisi-yasadisi-bir-saldirganlik-eylemi-317368
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 5. GÜN
İran'da can kaybı sayısı 867'ye yükseldi
4 Mart 2026
/haber/iran-da-can-kaybi-sayisi-867-ye-yukseldi-317328
İran’a saldırılar sınır komşusu Van’da yaşamı nasıl etkiledi?
3 Mart 2026
/haber/irana-saldirilar-sinir-komsusu-vanda-yasami-nasil-etkiledi-317297
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 4. GÜN
"İran'da yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek”
3 Mart 2026
/haber/iran-da-yeni-liderin-secimi-uzun-surmeyecek-317276
DÜNYADA PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR
İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı
3 Mart 2026
/haber/iran-hurmuz-bogazi-ni-kapatti-317264
İran doğruladı: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
1 Mart 2026
/haber/iran-dogruladi-hamaney-abd-israil-saldirisinda-hayatini-kaybetti-317214
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ TÜRK
“Silah sistemlerinde yapay zekânın kullanımından çok endişeliyiz”
Bugün 14:45
/haber/silah-sistemlerinde-yapay-zekanin-kullanimindan-cok-endiseliyiz-317444
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 7. GÜN
Grafikler ile savaşta yaşanan son durum
Bugün 08:58
/haber/grafikler-ile-savasta-yasanan-son-durum-317413
MİNAB KIZ OKULU KATLİAMI
İran Kızılayı: Okul 40 dakika arayla iki kez bombalandı
5 Mart 2026
/haber/iran-kizilayi-okul-40-dakika-arayla-iki-kez-bombalandi-317393
İran’da Kürt kimliği: Kim kimdir?
5 Mart 2026
/haber/iranda-kurt-kimligi-kim-kimdir-317349
Trump ve Netanyahu'nun İran'a saldırısı yasadışı bir saldırganlık eylemi
4 Mart 2026
/haber/trump-ve-netanyahu-nun-iran-a-saldirisi-yasadisi-bir-saldirganlik-eylemi-317368
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 5. GÜN
İran'da can kaybı sayısı 867'ye yükseldi
4 Mart 2026
/haber/iran-da-can-kaybi-sayisi-867-ye-yukseldi-317328
İran’a saldırılar sınır komşusu Van’da yaşamı nasıl etkiledi?
3 Mart 2026
/haber/irana-saldirilar-sinir-komsusu-vanda-yasami-nasil-etkiledi-317297
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 4. GÜN
"İran'da yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek”
3 Mart 2026
/haber/iran-da-yeni-liderin-secimi-uzun-surmeyecek-317276
DÜNYADA PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR
İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı
3 Mart 2026
/haber/iran-hurmuz-bogazi-ni-kapatti-317264
İran doğruladı: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
1 Mart 2026
/haber/iran-dogruladi-hamaney-abd-israil-saldirisinda-hayatini-kaybetti-317214
Sayfa Başına Git