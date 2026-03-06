ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 7. GÜN
İran: Hiçbir koşulda ateşkes ya da müzakere ilan etmeyeceğiz
ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı saldırılar, yedinci gününde (6 Mart) devam ediyor.
İsrail savaş uçakları, İran ve Lübnan’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken, İran güçleri ise İsrail’e ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarının yanı sıra Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarındaki İranlı Kürt gruplara ait üsleri de hedef alıyor.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump “İran’ın yalnızca koşulsuz olarak teslimiyetini” kabul edeceklerini söyledi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi ise “Hiçbir koşulda ateşkes ya da müzakere ilan etmeyeceğiz” dedi.
Saldırıların yedinci gününde yaşanan gelişmeleri canlı blog sayfamızda dakika dakika aktarıyoruz.
17.30 | Azizi: “Hiçbir şekilde ateşkes ilan etmeyeceğiz”
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, başkent Tahran’da, İmam Humeyni Büyük Musalla Camisi’nde kılınan cuma namazının ardından ABD ve İsrail aleyhine düzenlenen gösteriler sırasında konuştu.
Ülkesinde tüm yetkililerin Ali Hamaney’in yolunu takip etmesi ve sahada yer alarak halk ile iç içe olması gerektiğini belirten Azizi, “Hiçbir koşulda ateşkes ya da müzakere ilan etmeyeceğiz” dedi.
16.43 | PAK: “İran dron saldırısında dört peşmerge öldü”
IKBY’nin Erbil vilayetindeki Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) üssüne yönelik füze ve kamikaze dron saldırılarında dört peşmergenin hayatını kaybettiği bildirildi.
Middle East Eye’dan Wladimir van Wilgenburg’a konuşan PAK Sözcüsü Halil Nadiri, “ABD, bölgeyi, kendi güçlerini ve müttefiklerini korumak amacıyla Erbil’de hava savunma sistemlerini takviye etti” dedi.
16.12 | PDK-İ: İran, üssümüze füze ve dron saldırıları düzenledi
İran Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-İ), İran’ın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarında bulunan bir üssüne yedi füze ve birkaç kamikaze dronla hedef aldığını duyurdu.
PDK-İ, X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda en az bir peşmergenin hafif yaralandığını belirtti.
15.26 | “İran’da hayatını kaybedenlerin 200’ü 18 yaşın altında”
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD-İsrail saldırılarında yaralanan 2000’den fazla kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.
Toplam ölü ve yaralı sayısını paylaşmayan Kirmanpur, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Mart Cuma günü saat 12.00 itibarıyla hayatını kaybedenlerin 200’ünün 18 yaşın altında olduğunu ve en küçüğünün 8 aylık bir bebek olduğunu belirtti.
Kirmanpur ayrıca, “8 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 30 sağlık çalışanı yaralandı. 11 hastane füzelerden etkilendi, 8 acil sağlık noktası hasar gördü, 12 ambulans ağır hasar aldı” dedi ve ekledi: “Siviller, çocuklar ve sağlık kuruluşları askerî hedef değildir. Uluslararası toplum sessiz kalmamalıdır.”
15.13 | Bahreyn’de üç bina isabet aldı
Bahreyn İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran’ın son saldırılarında başkent Manama’da isabet alan yerler hakkında bilgi verildi.
Manama’da bir otel ile iki konutun isabet aldığı belirtilen açıklamada, olayda maddi zarar meydana geldiği, can kaybı ve yaralanma olmadığı, vurulan bir binada çıkan yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.
13.06 | Azerbaycan, İran’daki diplomatik misyonunu tahliye edecek
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Başkonsolosluğu personelinin tahliye edileceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Bakan Bayramov, “Güvenlik nedeniyle İran’daki diplomatik misyonumuzun tam tahliyesi hususunda karar alındı. Tahran Büyükelçiliğimiz ve Tebriz Başkonsolosluğumuz personeli tahliye edilecek. İnsanlarımızın hayatını riske atamayız” ifadelerini kullandı.
11.20 | İran’dan İsrail’e misilleme saldırıları
İran, İsrail’e füze saldırısı başlattığını açıklarken, İsrail ordusu da İran’dan İsrail’e doğru füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin önleme yapmaya çalıştığını duyurdu.
Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, füzelerin ulaşmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'de alarmlar devreye girerken gökyüzünde birçok patlama meydana geldi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre yaralı tespit edilmediğini açıkladı.
10.45 | İran’ın Şiraz kentine saldırılarında 20 kişi öldü
İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, Fars eyalet Vali Yardımcısı Celil Hüseyni, “Şiraz kentinde Zibaşehr Parkı civarına yapılan saldırıda 20 sivil hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı” dedi.
Hüseyni, saldırıda Şiraz’daki 115. Acil Durum Merkezi’nin tamamen yıkıldığını, belediye müştemilatının zarar gördüğünü belirtti.
Öte yandan Fars Acil Durum Birimi Başkanı Dr. Mesud Abid, 115. Acil Durum Merkezi’nde görev yapan 2 sağlık çalışanının öldüğünü ifade etti.
10.40 | UNICEF’ten İran açıklaması
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), ABD-İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılarda yaklaşık 180 çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, savaşın çocuklar üzerindeki ölümcül etkilerinden endişe duyulduğunu açıkladı.
Açıklamada, “Uluslararası insancıl hukuk kapsamında çocuklar ve okullar korunmalı ve güvenli sığınaklar olmalıdır.” ifadesine yer verildi.
10.25 | İsrail’den Lübnan’a yeni hava saldırıları
Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail savaş uçakları bugün Lübnan’ın güneyindeki Sarifa, Ayta Şaab, Tulin, Suvana, Mecdel Silim, Ankun, Hiyam ve Kallaviye beldelerini hedef aldı.
İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Baalbak bölgesindeki Dors beldesine de saldırı düzenledi.
10.00 | İran Kızılayı: Saldırılarda 4 binden fazla sivil bina zarar gördü
İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, “[ABD-İsrail saldırılarında] Şu ana kadar 3 bin 646 konut ve sivil yapı saldırıya uğradı ve 528 ticari birim tamamen yok edildi” dedi.
Saldırılarda üç hastanenin faaliyet dışı kaldığını belirten İranlı yetkili, 14 sağlık merkezinin hasar gördüğünü kaydetti.
09.10 | İran’da kritik toplantı
İran devlet televizyonuna göre, Geçici Liderlik Konseyi, yeni lider seçimine ilişkin programı yapmak için 4’üncü kez bir araya geldi.
Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de katıldığı toplantında, lider seçimi için Uzmanlar Meclisi’nin toplanması ve gelecekteki liderin tanıtımına ilişkin planlama yapıldı.
Geçtiğimiz günlerde, Uzmanlar Meclisi üyelerinin online toplantı yaptıkları ve Ali Hamaney’in oğlu Müçteba Hamaney’in yeni lider olarak seçildiği iddiaları öne sürülmüştü. ABD Başkanı Donald Trump ise İran’da yeni lider olarak Mücteba Hamaney’in öne çıkmasının kabul edilemez olduğunu söylemişti.
05.30 | Ürdün’e İHA saldırısı düzenlendi
Irak’taki İran destekli grupların şemsiye örgütü “Irak’taki İslami Direniş” bünyesindeki Saraya Evliya ed-Dem, Ürdün’de önemli bir hedefe yönelik İHA saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Örgütün Telegram hesabından yapılan açıklamada, saldırının İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesine misilleme olarak yapıldığı belirtildi.
Ürdün’ün Akabe bölgesinde bu sabah saldırı sirenleri çalarken, Amman makamları konuya ilişkin açıklama yapmadı. Öte yandan ABD ordusu da saldırı iddiasını doğrulamadı.
03.55 | İran Devrim Muhafızları: “Uzun süreli bir savaşa hazırız”
İran devlet televizyonunun aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, “uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını” belirterek “İran’ın yeni girişimleri ve silahları yolda ve henüz yaygın olarak kullanılmıyor” dedi.
02.25 | Kuveyt: “67 askerimiz yaralandı”
Kuveyt resmi ajansı KUNA’nın aktardığına göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud el-Atvan, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 212 balistik füze ve 394 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini belirtti.
İran saldırılarının başlangıcından bu yana 67 askerin yaralandığına işaret eden Atvan, tüm yaralıların tedavi altına alındığını ve durumlarının stabil olduğunu kaydetti.
02.10 | Lübnan’da can kaybı sayısı 123’e yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart’ta Lübnan’a başlattığı saldırılardaki can kayıplarıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail’in 2 Mart Pazartesi sabahından 5 Mart Perşembe gece saatlerine kadar düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123’e, yaralı sayısının ise 683’e yükseldiği belirtildi.
Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Birimi de saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerden yaklaşık 96 bininin, açılan 441 geçici barınma merkezine yerleştirildiğini açıkladı.
01.45 | Trump’tan İran güvenlik güçlerine ‘silah bırakma’ çağrısı
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın bir anlaşma yapmak için çok geç kaldığını savunarak, “İran Devrim Muhafızlarına, orduya ve polise silahlarını bırakması çağrısı yapıyorum, yoksa hepsi öldürülecek. İran halkına da ayağa kalkıp ülkelerini geri alma çağrısı yapıyorum” dedi.
00.50 | İran’dan İsrail’e yeni dalga füze saldırısı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile İsrail ordularının saldırılarına karşılık İsrail'e yeni dalga füze saldırısı başlattığını duyurdu.
Açıklamada “Tel Aviv'in kalbindeki hedeflere karşı kamikaze insansız hava araçları ve füzelerin ateşlenmesiyle saldırı dalgası başlatıldı” ifadeleri kullanıldı.
00.20 | İsrail ordusu Beyrut’un Dahiye bölgesini bombaladı
İsrail ordusu zorla göç emri yayımladığı Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine gece saatlerinde bombaladı.
Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail saldırılarında Dahiye’nin Hureyk Mahallesi hedef alındı.
Kaynaklar: Anadolu Ajansı, Al Arabiya, Fars Haber Ajansı, IRNA, ISNA, NNA, Reuters, Tesnim
(VC)