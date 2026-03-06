İran: Hiçbir koşulda ateşkes ya da müzakere ilan etmeyeceğiz

17.30 | Azizi: “Hiçbir şekilde ateşkes ilan etmeyeceğiz”

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, başkent Tahran’da, İmam Humeyni Büyük Musalla Camisi’nde ​​​​​​​kılınan cuma namazının ardından ABD ve İsrail aleyhine düzenlenen gösteriler sırasında konuştu.

Ülkesinde tüm yetkililerin Ali Hamaney’in yolunu takip etmesi ve sahada yer alarak halk ile iç içe olması gerektiğini belirten Azizi, “Hiçbir koşulda ateşkes ya da müzakere ilan etmeyeceğiz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da bugün yaptığı açıklamada, “İran’ın yalnızca koşulsuz olarak teslimiyetini” kabul edeceklerini söylemişti.