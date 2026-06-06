ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 06.06.2026 11:44 6 Haziran 2026 11:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.06.2026 12:08 6 Haziran 2026 12:08
Okuma Okuma:  1 dakika

Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı

Gürlek, "Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı
Fotoğraf: Koç Üniversitesi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kürt kadınlarına yönelik cinsiyetçi ifadeler kullanan Rahmi Koç hakkında soruşturma başlattı. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kürt kadınlarına yönelik cinsiyetçi ifadeler kullanan Rahmi Koç hakkında soruşturma başlattı. Sanal medya üzerinden kararı duyuran savcılık, "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlattığını paylaştı. 

Gürlek, X'ten yaptığı paylaşımda "Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Gürlek, şöyle dedi:

"Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez. 

Bu tür sözlerin bir "fıkra" veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Rahmi Koç Koç Üniversitesi cinsiyet ayrımcılığı akın gürlek
ilgili haberler
Rahmi Koç: Özür diledi
Bugün 12:09
/haber/rahmi-koc-ozur-diledi-320272
TJA, Rahmi Koç'u özür dilemeye çağırdı
Bugün 10:09
/haber/tja-rahmi-koc-u-ozur-dilemeye-cagirdi-320264
HASTANE AÇILIŞINDA AYRIIMCILIK
Rahmi Koç'un ayrımcı "Kürt kadın hasta" fıkrasına yaygın tepki
Bugün 00:32
/haber/rahmi-koc-un-ayrimci-kurt-kadin-hasta-fikrasina-yaygin-tepki-320262
Borusan Filarmoni özel konseri
Rahmi Koç Konseri Yetmez, "Dahi Çocuk" Geri Gelsin
27 Eylül 2007
/haber/rahmi-koc-konseri-yetmez-dahi-cocuk-geri-gelsin-102013
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Rahmi Koç: Özür diledi
Bugün 12:09
/haber/rahmi-koc-ozur-diledi-320272
TJA, Rahmi Koç'u özür dilemeye çağırdı
Bugün 10:09
/haber/tja-rahmi-koc-u-ozur-dilemeye-cagirdi-320264
HASTANE AÇILIŞINDA AYRIIMCILIK
Rahmi Koç'un ayrımcı "Kürt kadın hasta" fıkrasına yaygın tepki
Bugün 00:32
/haber/rahmi-koc-un-ayrimci-kurt-kadin-hasta-fikrasina-yaygin-tepki-320262
Borusan Filarmoni özel konseri
Rahmi Koç Konseri Yetmez, "Dahi Çocuk" Geri Gelsin
27 Eylül 2007
/haber/rahmi-koc-konseri-yetmez-dahi-cocuk-geri-gelsin-102013
Sayfa Başına Git