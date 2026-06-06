Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kürt kadınlarına yönelik cinsiyetçi ifadeler kullanan Rahmi Koç hakkında soruşturma başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kürt kadınlarına yönelik cinsiyetçi ifadeler kullanan Rahmi Koç hakkında soruşturma başlattı. Sanal medya üzerinden kararı duyuran savcılık, "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlattığını paylaştı.

BASIN AÇIKLAMASI



Bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerde, iş insanı R.K. tarafından sarf edilen ifadelerle ilgili olarak; Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama”suçu kapsamında re’sen soruşturma başlatılmıştır.



Kamuoyuna duyurulur. — İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı (@izmir_cbs) June 6, 2026

Gürlek, X'ten yaptığı paylaşımda "Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Gürlek, şöyle dedi:

"Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez.

Bu tür sözlerin bir "fıkra" veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

(EMK)