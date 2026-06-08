ÖHD ve Barış Anneleri’nden Rahmi Koç hakkında suç duyurusu

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ve Barış Anneleri İnisiyatifi, Türkiye’nin farklı kentlerinde iş insanı Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurularının gerekçesi olarak Kürt kadınlara yönelik ırkçı ve cinsiyetçi ifadeler kullanıldığı iddiası gösterildi.

İzmir’de adliye önünde açıklama

İzmir’de İzmir Adliyesi önünde bir araya gelen hukuk örgütleri ve insan hakları savunucuları, suç duyurusunun ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve ırkçılığa geçit vermeyeceğiz” pankartı açılırken sık sık “Jin, jiyan, azadî” sloganı atıldı.

ÖHD İzmir Şubesi Eşbaşkanı Fatma Demirer, Kürt halkının tarihsel olarak inkâr ve asimilasyon politikalarına maruz kaldığını belirterek, Kürt kadınların hem patriyarkal baskıyla hem de etnik ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Demirer, savcılıklara “etkili, tarafsız ve kapsamlı soruşturma” çağrısı yaptı.

Mardin’de suç duyurusu

Mardin’de Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunun ardından Mardin Adliyesi önünde de açıklama yapıldı.

ÖHD Mardin Şubesi Sekreteri Seher Acay, “Bu zihniyetten özür değil, adalet ve saygı bekliyoruz” dedi. Barış Annesi Türkan Durç ise Kürt kadınlara yönelik yaklaşımın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

İstanbul’da Çağlayan Adliyesi önünde açıklama

İstanbul’da Barış Anneleri İnisiyatifi, suç duyurusunun ardından Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada yine “Jin, jiyan, azadî” sloganları atıldı.

Barış Annesi Bedia Gök Öz, yapılan açıklamalarda Kürt halkından özür dilenmesi gerektiğini vurgulayarak, aksi halde özrün kabul edilmeyeceğini söyledi ve boykot çağrısı yaptı. Barış Annesi Ayten Toprak ise Kürt kadınlara yönelik ifadeleri kınadığını söyledi.

“Ayrımcılığa karşı ortak mücadele” vurgusu

Açıklamalarda, Kürt kadınların hedef alınmasının yalnızca bireysel bir söylem değil, toplumsal eşitliğe ve kadın mücadelesine yönelik bir saldırı olduğu belirtilerek, ayrımcılığa karşı hukuki sürecin takip edileceği söylendi.

HASTANE AÇILIŞINDA AYRIIMCILIK Rahmi Koç'un ayrımcı "Kürt kadın hasta" fıkrasına yaygın tepki

Rahmi Koç özür diledi

(EMK)