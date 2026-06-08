ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 08.06.2026 16:45 8 Haziran 2026 16:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.06.2026 16:49 8 Haziran 2026 16:49
Okuma Okuma:  2 dakika

ÖHD ve Barış Anneleri’nden Rahmi Koç hakkında suç duyurusu

Barış Annesi Bedia Gök Öz, yapılan açıklamalarda Kürt halkından özür dilenmesi gerektiğini vurgulayarak, aksi halde özrün kabul edilmeyeceğini söyledi ve boykot çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ÖHD ve Barış Anneleri’nden Rahmi Koç hakkında suç duyurusu
Fotograf: AW

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ve Barış Anneleri İnisiyatifi, Türkiye’nin farklı kentlerinde iş insanı Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurularının gerekçesi olarak Kürt kadınlara yönelik ırkçı ve cinsiyetçi ifadeler kullanıldığı iddiası gösterildi.

İzmir’de adliye önünde açıklama

İzmir’de İzmir Adliyesi önünde bir araya gelen hukuk örgütleri ve insan hakları savunucuları, suç duyurusunun ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve ırkçılığa geçit vermeyeceğiz” pankartı açılırken sık sık “Jin, jiyan, azadî” sloganı atıldı.

ÖHD İzmir Şubesi Eşbaşkanı Fatma Demirer, Kürt halkının tarihsel olarak inkâr ve asimilasyon politikalarına maruz kaldığını belirterek, Kürt kadınların hem patriyarkal baskıyla hem de etnik ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Demirer, savcılıklara “etkili, tarafsız ve kapsamlı soruşturma” çağrısı yaptı.

Mardin’de suç duyurusu

Mardin’de Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunun ardından Mardin Adliyesi önünde de açıklama yapıldı.

ÖHD Mardin Şubesi Sekreteri Seher Acay, “Bu zihniyetten özür değil, adalet ve saygı bekliyoruz” dedi. Barış Annesi Türkan Durç ise Kürt kadınlara yönelik yaklaşımın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

İstanbul’da Çağlayan Adliyesi önünde açıklama

İstanbul’da Barış Anneleri İnisiyatifi, suç duyurusunun ardından Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada yine “Jin, jiyan, azadî” sloganları atıldı.

Barış Annesi Bedia Gök Öz, yapılan açıklamalarda Kürt halkından özür dilenmesi gerektiğini vurgulayarak, aksi halde özrün kabul edilmeyeceğini söyledi ve boykot çağrısı yaptı. Barış Annesi Ayten Toprak ise Kürt kadınlara yönelik ifadeleri kınadığını söyledi. 

“Ayrımcılığa karşı ortak mücadele” vurgusu

Açıklamalarda, Kürt kadınların hedef alınmasının yalnızca bireysel bir söylem değil, toplumsal eşitliğe ve kadın mücadelesine yönelik bir saldırı olduğu belirtilerek, ayrımcılığa karşı hukuki sürecin takip edileceği söylendi. 

Rahmi Koç'un ayrımcı "Kürt kadın hasta" fıkrasına yaygın tepki
HASTANE AÇILIŞINDA AYRIIMCILIK
Rahmi Koç'un ayrımcı "Kürt kadın hasta" fıkrasına yaygın tepki
6 Haziran 2026
Rahmi Koç özür diledi
Rahmi Koç özür diledi
6 Haziran 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Rahmi Koç kürt kadınlar Barış Anneleri
ilgili haberler
Rahmi Koç özür diledi
6 Haziran 2026
/haber/rahmi-koc-ozur-diledi-320272
Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı
6 Haziran 2026
/haber/rahmi-koc-hakkinda-sorusturma-baslatildi-320270
TJA, Rahmi Koç'u özür dilemeye çağırdı
6 Haziran 2026
/haber/tja-rahmi-koc-u-ozur-dilemeye-cagirdi-320264
HASTANE AÇILIŞINDA AYRIIMCILIK
Rahmi Koç'un ayrımcı "Kürt kadın hasta" fıkrasına yaygın tepki
6 Haziran 2026
/haber/rahmi-koc-un-ayrimci-kurt-kadin-hasta-fikrasina-yaygin-tepki-320262
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Rahmi Koç özür diledi
6 Haziran 2026
/haber/rahmi-koc-ozur-diledi-320272
Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı
6 Haziran 2026
/haber/rahmi-koc-hakkinda-sorusturma-baslatildi-320270
TJA, Rahmi Koç'u özür dilemeye çağırdı
6 Haziran 2026
/haber/tja-rahmi-koc-u-ozur-dilemeye-cagirdi-320264
HASTANE AÇILIŞINDA AYRIIMCILIK
Rahmi Koç'un ayrımcı "Kürt kadın hasta" fıkrasına yaygın tepki
6 Haziran 2026
/haber/rahmi-koc-un-ayrimci-kurt-kadin-hasta-fikrasina-yaygin-tepki-320262
Sayfa Başına Git