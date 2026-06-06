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YT: Yayın Tarihi: 06.06.2026 10:09 6 Haziran 2026 10:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.06.2026 10:12 6 Haziran 2026 10:12
Okuma Okuma:  2 dakika

TJA, Rahmi Koç'u özür dilemeye çağırdı

TJA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Koç'un "fıkra" adı altında dile getirdiği ifadelerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TJA, Rahmi Koç'u özür dilemeye çağırdı

Tevgera Jinên Azad (TJA), iş insanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında yaptığı konuşmada kullandığı ve Kürt kadınları hedef aldığı belirtilen ifadelerine sert tepki gösterdi.

TJA, söz konusu açıklamaların cinsiyetçi ve ayrımcı bir söylem içerdiğini belirterek, Rahmi Koç'u Kürt kadınlarından özür dilemeye çağırdı.

TJA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Koç'un "fıkra" adı altında dile getirdiği ifadelerin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Açıklamada, söz konusu söylemlerin yalnızca bir mizah unsuru olarak değerlendirilemeyeceği belirtilerek, "Bu sözler, yüzyıllardır kadın bedeni ve kimliği üzerinden sürdürülen militarist, ırkçı ve feodal-kapitalist zihniyetin dilsel dışavurumudur" denildi.

"Kürt kadınları hedef alınıyor"

Açıklamada, Kürt kadınlarının dil, kimlik ve varlıkları üzerinden sistematik politikaların hedefi haline getirilmeye çalışıldığı savunularak, kadınların sağlığını, mahremiyetini ve bilincini aşağılayan anlayışın bir kez daha ortaya çıktığı ifade edildi.

TJA, "Fıkra adı altında üretilen bu söylemler, Kürt kadınlarının yürüttüğü özgürlük mücadelesini ve toplumsal direnişteki öncü rolünü hedef alan egemen zihniyetin bir yansımasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Kürt kadın hareketinin "Jin Jiyan Azadî" felsefesiyle dünya çapında kadınlara ilham verdiği belirtilerek, her türlü cinsiyetçi ve tekçi anlayışa karşı mücadele edildiği vurgulandı.

TJA, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmi Koç'u derhal tüm Kürt kadınlarından özür dilemeye çağırıyoruz. Hiçbir sermaye ve eril iktidar odağı, kadınların onurunu mizah adı altında hedef alamaz."

Açıklamanın devamında, kapitalist modernite ve ayrımcı söylemlere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirten TJA, örgütlü kadın mücadelesini yaşamın her alanında büyüteceklerini söyledi.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
tja Rahmi Koç eril zihniyet mizojini
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