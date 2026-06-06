Rahmi Koç'un ayrımcı "Kürt kadın hasta" fıkrasına yaygın tepki

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un İzmir Amerikan Hastanesi’nin açılışında anlattığı “Kürt kadın hasta” fıkrası, sosyal medyada yaygınlaşırken tepki toplamaya devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan video klipte Koç’un, hastaneyi konuklarına gezdirirken aralarında eski AKP'li Başbakan Binali Yıldırım’ın da olduğu protokol mensuplarına anlattığı Kürt kadınını, bedeni, kimliği, cinsiyeti, kültürü üzerinden alaya alan fıkra, Koç'u ve fıkrayı gülerek karşılayan konuklarını eleştiri sağanağı altında bıraktı.

Tepkiler sosyal medyada #RahmiKoçÖzürDile hashtagı altında TT oldu.

İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılışı

Tartışma, 5 Haziran 2026’da İzmir Balcova’da hizmete giren Amerikan Hastanesi’nin açılış töreni sırasında kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla başladı. Vehbi Koç Vakfı çatısı altındaki Koç Healthcare’in yeni yatırımı olarak duyurulan hastanenin açılışına Rahmi Koç’un yanı sıra Ali Koç, Semahat Arsel, eski Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve iş dünyasından isimler katıldı. T24’ün aktardığına göre Rahmi Koç, hastanenin 4 yıllık çalışmanın ardından 150 milyon dolarlık yatırımla kurulduğunu söyledi.

Rahmi Koç'un "fıkrası"

Görüntülere yansıyan bölümde Koç’un, “Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. ‘Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun’ deyince kadın demiş ki, ‘Doktor Bey, ilk sen soyun’” sözleriyle, başı videoya yansımayan konuşmanın sonunda fıkrayı anlatması izleniyor.

Rûdaw, kaydın paylaşılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısının fıkrayı “Kürt kadınlarını aşağılayıcı ve incitici” bulduğunu aktardı. Ensonhaber de Koç’un fıkrasının “sosyal medyada tepki topladığını” ve sözlerin hastanenin protokole gezdirilmesi sırasında söylendiğini yazdı.

Tepkiler

Tepkiler, yalnızca fıkra “uygunsuz” bulunduğu için değil, iki düzeyde ayrımcı bir anlatı kurduğu gerekçesiyle de dile getiriliyor: İlk olarak Kürt kadınının doktor-hasta ilişkisi bağlamında kendisinden ne istendiğini anlamayan, “modern” kurum kültüründen habersiz gülünç bir kimlik olarak konumlandırılması; ikincisi, bunun kadın bedeni ve soyunmanın cinsel imaları üzerinden yapılması nedeniyle.

Eleştiriler, olayın kaba bir gaf olarak kalmadığı, Kürtlere yönelik yerleşik aşağılayıcı mizah kalıplarının kadın bedeni üzerinden yeniden üretilmesi olduğu noktasında yoğunlaşıyor.

Mekan ve bağlam tepkinin büyümesine yol açıyor

Rahmi Koç'un "fıkra"sının bir hastane açılışında, hasta mahremiyeti ve sağlık hakkı gibi kavramlarla doğrudan ilgili bir kurumda anlatılması da tepkinin büyümesine neden oldu.

Eleştirilerde, sağlık kurumlarının dil, kimlik, cinsiyet ve sınıf ayrımı yapmadan güven üretmesi gereken yerler olduğu; buna karşılık açılış sırasında Kürt kadınının mahremiyetini mizah nesnesi yapan bir anlatının hastane kurumsal etiğiyle tam bir çatışma oluşturduğu vurgulanıyor.

Öte yandan olayın sınıfsal ve siyasal zemini de başka bir eleştirel çerçeve oluşturuyor. Türkiye’nin en büyük sermaye gruplarından birinin onursal başkanının, devlet ve yerel yönetim protokolünün yer aldığı bir törende anlattığı bu ayrımcı fıkranın kahkahalarla dinlenmesi, “gündelik ayrımcılığın seçkinler arasında doğal bir durum olarak karşılanır hale geldiği" yorumlarına neden oldu. Koç'un fıkrasına gülen ya da sessiz kalan protokol mensupları da tepkilerden paylarını aldı.

Henüz, Koç Holding, Vehbi Koç Vakfı ya da Rahmi Koç cephesinden olaya ilişkin açık bir özür ya da düzeltme açıklaması kamuoyuna yansımadı.

(AEK)