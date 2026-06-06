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YT: Yayın Tarihi: 06.06.2026 12:09 6 Haziran 2026 12:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.06.2026 12:14 6 Haziran 2026 12:14
Okuma Okuma:  1 dakika

Rahmi Koç: Özür diledi

"Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla"

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Rahmi Koç: Özür diledi

ürt kadınlarına yönelik cinsiyetçi ifadeler kullanan Rahmi Koç, Kürt kadınlardan özür diledi. 

Koç, açıklama yaptı.  "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla" dedi.

Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı
Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı
Bugün 11:44

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Rahmi Koç cinsiyet ayrımcılığı Koç Üniversitesi
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/haber/tja-rahmi-koc-u-ozur-dilemeye-cagirdi-320264
HASTANE AÇILIŞINDA AYRIIMCILIK
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Bugün 00:32
/haber/rahmi-koc-un-ayrimci-kurt-kadin-hasta-fikrasina-yaygin-tepki-320262
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