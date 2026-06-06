Rahmi Koç: Özür diledi

ürt kadınlarına yönelik cinsiyetçi ifadeler kullanan Rahmi Koç, Kürt kadınlardan özür diledi.

Koç, açıklama yaptı. "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla" dedi.

Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı

(EMK)