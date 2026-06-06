TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 06.06.2026 12:24 6 Hezîran 2026 12:24
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 06.06.2026 12:51 6 Hezîran 2026 12:51
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Lêpirsîn hat destpêkirin: Rahmî Koç lêborîn xwest

Karsaz Rahmî Koç li Îzmîrê di vekirina nexweşxaneyekê de bi zimanekî nijadperest û zayendperest jinên Kurd hedef girtibû. Piştî bertekan derbarê Koç de lêpirsîn hat vekirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Lêpirsîn hat destpêkirin: Rahmî Koç lêborîn xwest

Serokê Rûmetê yê Koç Holdîngê Rahmî Koç li Balçovaya Îzmîrê di vekirina Nexweşxaneya Amerîkî de heqaret li jinên Kurd kiribû. Piştî bertekan derbarê Koç de lêpirsîn hat vekirin û Rahmî Koç lêborîn xwest.

Wezîrê Dadê Akin Gurlek li ser hesabê xwe yê medyaya civakî li ser mijarê daxuyanî da û diyar kir ku ji ber gotinên karsazekî yên li beramberî jinan û welatiyên xwedî nasnameyeke etnîkî ya diyar, Serdozgeriya Komarê ya Îzmîrê lêpirsîn daye destpêkirin.

Rahmî Koç bi nêrîneke nijadperest heqaret li jinên Kurd kir
Rahmî Koç bi nêrîneke nijadperest heqaret li jinên Kurd kir
Îro 11:01

Wezîrê Dadê destnîşan kir ku daraz ji bo her kesî wekhev e û got:

"Terezûya dadê li gorî serwet, unwan yan jî statuya kesî nakêşe; daraz her tim rûmeta mirov û hiqûqê diparêze."

"Gotinên ku rûmeta jinan diêşînin û bi hestyariyên me yên civakî re li hev nakin, kî dibêje bila bibêje, ti carî nayên qebûlkirin. Bilêvkirina van gotinan a di bin navê henek an jî pêkenînê de vê sivikatiya li beramberî jinan û beşeke civakê sivik nake. Em dê li dijî her nêzîkatiya cihêkar a li beramberî rûmeta jinên me û welatiyên me bi biryardarî rawestin."

Serdozgeriya Komarî ya Îzmîrê jî têkildarî mijarê daxuyanî daye û gotiye:

“Hin dîmen di dezgeh û weşanên çapemeniyê de hatine weşandin û karsaz R.K. di wan dîmenan de hin gotinan dibêje. Têkildarî wan gotinan Serdozgeriya me ya Komarî bi tohmeta ku “Bi eşkereyî beşek ji gel piçûk xistiye” lêpirsîn daye destpêkirin.”

Rahmî Koç çi gotibû?

Karsaz Rahmî Koç di vekirina nexweşxaneyê de  bi zimanekî nijadperest û zayendperest jinên Kurd hedef girtibû.

Rahmî Koç gotibû:

“Bijîşk guh daye derdê jina Kurd. Dema gotiye ‘Xanimê biçe pişt perdeyê xwe rût bike’, jinikê gotiye ‘Bijîşk Beg, berê tu xwe rût bike’.”

Rahmî Koç lêborîn xwest

Piştî ku ev gotin li ser medyaya civakî belav bûn, gelek kesan bertek nîşanî Rahmî Koç da. Koç ji ber gotinên xwe yên ku bûn sedema rexneyan lêborîn xwest.

Koç Holdingê li ser hesabê xwe yê medyaya civakî daxuyaniya wî parve kir.

Rahmî Koç di daxuyaniya xwe de got:

"Ez ji bo gotinên xwe yên ku ne niyeta min bû nasnameyekê bikim armanc, ji dil lêborînê dixwazim.

Ez dixwazim xemgîniya xwe jidil parve bikim."

(EMK/ AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Nijadperestî nijadperest Rahmi Koç
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê