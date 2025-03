PKK ateşkes ilan etti

PKK Yürütme Komitesi, Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum” çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

Fırat Haber Ajansı’nda yer alan "Yurtsever Halkımıza ve Demokratik Kamuoyuna” başlıklı yazılı açıklamada PKK, Öcalan’ın çağrısına katıldıklarını ve gereklerini yerine getireceklerini ifade etti.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Önder Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat günü yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” başlıklı açıklama, tüm özgürlük ve demokrasi güçlerinin yolunu aydınlatan Çağın Manifestosu niteliğindedir. Halkımıza ve insanlığa böyle bir demokratik toplum manifestosu kazandırdığı için Önder Apo’yu saygıyla selamlıyoruz.

Söz konusu Çağrı ile Kürdistan ve Ortadoğu’da yeni bir tarihsel sürecin başladığı açıktır. Bunun dünya genelindeki özgür yaşamın ve demokratik yönetimin gelişimi üzerinde de büyük etkisi olacaktır. Bu temelde sorumluluk hepimizindir; herkes görev ve sorumluluğuna sahip çıkmak ve gereğini yerine getirmek durumundadır.

TAM METİN Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”

"Çağrı tarihi öneme sahip"

Kuşkusuz böyle bir Çağrı yapabilmek tarihi öneme sahipti; şimdi içeriğinin başarıyla pratikleştirilmesi de benzer öneme sahiptir. Biz PKK olarak söz konusu Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Fakat başarı için demokratik siyaset ve hukuki zeminin de uygun olması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz.

Çok açık ki PKK, Kürdistan’ın son yarım yüzyılının büyük kahramanlık ve hakikat hareketi oldu. Her şey çok cesur ve fedakâr bir mücadele ile, bedel ve emekle kazanıldı. Bu büyük özgürlük mücadelesinin tüm kahraman şehitlerini derin saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Şimdi aynı ruh ve inançla söz konusu tarihi kazanımları yeni bir mücadele sürecine taşıyoruz. Önder Apo’nun verdiği bilinç ve PKK’nin yarattığı büyük tecrübe birikimi, iyilik, doğruluk, güzellik ve özgürlük mücadelesini demokratik siyasetle yürütme gücünü halkımıza veriyor.

Remzi Kartal: Öcalan’ın açıklaması demokrasi mücadelesinde yeni bir başlangıçtır

"Kongreyi toplamaya hazırız "

Bu çerçevede, Önder Apo’nun Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesinin önünü açmak için, bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz. Üzerine saldırı olmadıkça hiçbir gücümüz silahlı eylem yapmayacaktır. Bundan öte silah bırakma gibi hususların pratikleşmesini ancak Önder Apo’nun pratik öncülüğü gerçekleştirebilir.

"Kongre Apo'nun öncülüğünde gerçekleşebilir"

Diğer yandan, Önder Apo’nun istediği şekilde parti kongresini toplamak için hazırız. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için uygun güvenlikli ortamın oluşması ve kongrenin başarısı için de Önder Apo’nun bizzat yönlendirmesi ve yürütmesi gerekir. Şimdiye kadar savaş yönetimini, tüm hata ve yetersizlikleriyle birlikte biz yaptık; ancak Barış ve Demokratik Toplum Döneminin yönetimini sadece Önder Apo yapabilir.

PYD ve SDG KENDİ YOL HARİTASINI ÇİZECEK Mazlum Abdi: "Öcalan’ın çağrısı PKK’yeydi, doğrudan bizim bölgemiz için değildi"

"Çalışabilir fiziki koşullara kavuşması gerekiyor"

Somut gerçekler çok açık bir biçimde gösteriyor ki, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın başarıyla hayata geçmesi, Kürt sorununun demokratik çözümü temelinde Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun demokratikleşmesi ve küresel demokrasi hareketinin gelişmesinin önünün açılması için, Önder Abdullah Öcalan’ın fiziki özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması, arkadaşları dahil istediği herkesle engelsiz ilişki kurabilmesi gerekir. Bunun gereklerinin devletin ilgili kurumları tarafından yerine getirileceğini umut ediyoruz.

"Çağrı son değil yeni bir başlangıçtır"

Önder Apo’nun yaptığı Çağrı, kesinlikle bir son değil, tersine yepyeni bir başlangıçtır. Açıklamanın da çok çarpıcı bir biçimde ortaya koyduğu gibi, genelde son 35 yıldır, özel olarak da son 20 yıldır yapmamız gerekip de zamanında yeterince yapamadıklarımızın şimdi çok net ve keskin bir biçimde yapılmasını ifade etmektedir. Bu bakımdan Önderlik Çağrısını, nedenlerini ve başlattığı yeni sürecin özelliklerini ve görevlerini doğru ve yeterli bir biçimde anlamak ve bunların gereklerini başarıyla yerine getirmek gerekir. Çağrının içeriğine büyük bir sorumluluk ve ciddiyetle yaklaşıp her alanda başarıyla hayata geçirmek tarihi öneme sahiptir.

Öcalan’ın çağrısı: “Tarihi bir kırılma anı”

"Yeni bir mücadele süreci başlıyor"

Unutmayalım, Önder Apo her zaman yükün büyüğünü kendisi omuzlayarak yolumuzu aydınlattı ve bizlere öncülük etti. Şimdi ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ ile yeni bir adım atıyor ve başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm ezilenler için yeni bir mücadele süreci başlatıyor. O halde, her türlü hile ve saldırıya karşı her zaman hazırlıklı olmak temelinde bu yeni sürecin özelliklerini doğru anlayalım ve görevlerini başarıyla yerine getirelim. Demokratik örgütlülüğümüzü ve her alandaki özgürlük mücadelemizi Kürdistan’da, Ortadoğu’da ve dünyanın dört bir yanında büyük bir cesaret ve özveriyle geliştirelim. Önderlik Çağrısının başarısından hepimiz kendimizi sorumlu görelim.

TEK SORUN: "TERÖR" Erdoğan, Öcalan'ın açıklamasını "Kürt Sorunu", "PKK", "İmralı" ve "Öcalan" demeden yorumlamayı başardı

"Çağrıyı sahiplenip gereklerini yerine getirelim"

İşte yeni bir mart ayına girdik, yeni bir 8 Mart ve Newroz heyecanını yaşıyoruz. Jineoloji temelinde Kadın Özgürlük Devrimini geliştiriyor, Demokratik Uygarlık Çizgisinde ahlaki ve politik toplum yaşamını örgütlüyoruz. Apocu hakikati daha doğru ve yeterli anlamaya, bir zihniyet ve yaşam tarzı devrimi olan hakikat devrimini geliştirmeye çalışıyoruz. Önder Apo’nun son Çağrısı, işte bu temelde 8 Mart ve Newrozu daha güçlü sahiplenme ve daha coşkulu kutlama çağrısı oluyor. Herkesten çok da kadınların ve gençlerin bu Çağrıyı doğru anlaması ve güçlü sahiplenip gereklerini yerine getirmesi gerekiyor.

Bunlar temelinde, daha şimdiden tüm kadınların ve gençlerin, halkımızın ve dostlarımızın 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü ve Newrozunu kutluyor, herkesi 8 Mart ve Newroz ruhuyla Önderlik Çağrısına sahip çıkıp özgürlük mücadelesini her alanda geliştirmeye çağırıyoruz!"

(RT)